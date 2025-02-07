Путь коров, зайчиков и кошек на Марс: что обсуждал Путин с молодыми учеными

– Вы только что сказали о разработке техники будущего. Вы как специалист понимаете. Я не являюсь специалистом в этой области, но уже исходя из того, что нам преподносит жизнь, вижу: будущее наступает сейчас. Вот мы с вами говорим, а будущее уже сейчас наступило. Продолжаем, а оно сейчас наступает, наступает и наступает. И в этой связи чрезвычайно давать упреждающий ответ, заглянуть за горизонт и работать на этих рубежах, – говорил президент. – И что важно, когда я сказал, что будущее наступает сейчас, это происходит именно в таком режиме реального времени.