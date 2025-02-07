Путь коров, зайчиков и кошек на Марс: что обсуждал Путин с молодыми учеными

Путь коров, зайчиков и кошек на Марс: что обсуждал Путин с молодыми ученымиПрезидент обсудил молочное животноводство и 120-летие радиоэлектронной борьбы
Владимир Путин в Кремле вручил премии в области науки и инноваций за 2024 г. пятерым молодым ученым. Лауреатами премии стали Елена Корочкина, Вадим Попков и Кирилл Мартинсон, Наталья Черкашина и Константин Титов.
Сначала президент выступил перед лауреатами с речью. Он поздравил их, говорил о том, что они «прокладывают свой путь в науке в сложное время» и что им предстоят исторические по своему масштабу задачи.
Сказал президент и о Российском научном фонде. По его словам, с 2018 г. 25 000 молодых исследователей получили более 45 млрд руб. на поддержку своих проектов. Большинство участников грантовой программы фонда, говорил он, сейчас строит научную карьеру в России: «Если мне память не изменяет, где-то 58%». Небольшое количество, 5-7%, уезжает за границу, и столько же возвращается.
Линейка грантов фонда продолжает расширяться, теперь после получения гранта можно руководить исследовательскими группами не только в научных центрах, но и на высокотехнологичных предприятиях, сказал Путин. По его словам, на развитие науки к 2030 г. будет направлено не менее 2% ВВП, причем если компании подключаться, то объем финансирования будет выше.
После своего выступления президент наградил лауреатов и пригласил попить чай.
За чаем же начался «банкет». Президента очень интересовало, за какие же исследования он наградил молодых ученых. Первой на очереди была Корочкина, доктор ветеринарных наук, профессор кафедры Санкт-Петербургского госуниверситета ветеринарной медицины. Путин сказал, что посмотрел справки и понял, что она занимается исследованиями в сфере мясного и молочного животноводства.
– То есть у нас бычки будут настоящие, да? Сколько будут весить? – поинтересовался президент.
– До 1 тонны точно должны, – ответила Корочкина.
- Один бык – до тонны?
- Да, до тонны набирает живую массу, – сказала лауреат, поправляя очки.
Президента продолжала волновать тема выращивания быков. Он уточнил, действительно ли быков такого веса раньше не было. «У нас есть такие быки», – призналась Корочкина. «А в чем привлекательность ваших разработок»? – кажется, слегка разочаровался президент. «Моя задача – сохранить их генетический потенциал», – подчеркнула ученый.
А дальше, неожиданно, для президента и остальных лауреатов, которые не могли удержаться от смеха, Корочкина продолжила, или только начала – если учитывать, что был сценарий: «Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Позвольте выразить благодарность от лица всех лауреатов вам и Совету при президенте Российской Федерации по науке и образованию за высокую оценку нашего научного вклада. Спасибо вам за ваше внимание и за выстроенную систему поддержки молодых ученых».
Указ о присуждении премий в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 г. президент подписал 5 февраля. Елена Корочкина получила премию за «разработку инновационных методов эффективной реализации генетического и репродуктивного потенциала животноводства в России». Вадим Попков и Кирилл Мартинсон – за разработку и внедрение технологии получения многокомпонентных ферритов и создание керамических изделий на их основе «для решения задач импортозамещения и опережающего развития в области СВЧ-радиоэлектроники». Наталья Черкашина была награждена за создание высокоэффективных радиационно-защитных композитов для обеспечения безопасности космонавтов и радиоэлектронных средств космических аппаратов. Константин Титов был награжден закрытым указом за разработку специальных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. Премия молодым ученым за «значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны» вручается с 2008 г. Размер каждой премии с 2019 г. составляет 5 млн руб.
Путин ее остановил – его все-таки продолжала волновать суть исследований Корочкиной: «Елена Александровна, спасибо вам большое за слова благодарности. Расскажите мне просто простым, нормальным языком про ваших быков. Это реально интересно, честное слово. Это правда имеет значение для решения всяких продовольственных вопросов. Таких у нас никогда раньше-то не было, чтобы до тонны весом доходило. Мы все закупали же за границей». Но лауреата было не остановить – она решила «немножечко рассказать» про свой путь и тому, как пришла к быкам-производителям. Оставшиеся четверо лауреатов уже не сдерживали смех.
«Начну с того, что я родом из Сибири, из маленького промышленного города Назарово», – сказала Корочкина. Закончила она Красноярский государственный аграрный университет по специальности ветеринарного врача, а потом начала заниматься наукой в Санкт-Петербургском государственном университете ветеринарной медицины.
«Елена, вы профессор уже»? – спросил президент. «Да, я профессор», – ответила молодой ученый. «Доктор, да», – снова уточнил Путин. «Доктор ветеринарных наук», – подтвердила Корочкина. «Когда вы все успели», – удивился президент. Корочкина не сдавалась – она сказала, что это все произошло благодаря Фонду содействия инновациям: «Как раз докторскую работу я начала выполнять, разработала линейку витаминно-минеральных препаратов для сохранения здоровья, воспроизводства и продуктивности высокоудойных коров».
А затем Корочкина также неожиданно, как и в начале, вновь перешла к благодарностям: «Хочется выразить отдельно огромную благодарность министру сельского хозяйства Оксане Николаевне Лут за то, что она свою энергию направляет в развитие отрасли, и за то, что она способствует проведению исследований на производственных животноводческих площадках».
Затем ученый вернулась к описанию своего трудового пути. Она сказала, что работала в хозяйствах Ленинградской области по программе «Комплексное развитие сельскохозяйственных территорий». «Это очень важная программа, с помощью нее мы решили жилищный вопрос нашей молодой семьи», – сказала Корочкина.
Кажется, вновь ожидались благодарности, но тут ее перебил президент: «А где вы работали? В каком хозяйстве»? Корочкина сказала, что на племенном заводе «Гомонтово»: «Это ведущее хозяйство в нашей России, у них рекордные надои». По ее словам, поработав там, она поняла, как важно сохранять генетический потенциал животных и занялась разработками в этой сфере. В частности, создала «криопротектор на следовой компонент для эффективной криоконсервации семени сельскохозяйственных животных». Целью этого, сказала Корочкина, является формирование генетической независимости отечественного молочного животноводства.
– Это уже другое направление. Значит, это молочное животноводство? – вновь заинтересовался президент.
– Да. И нам необходимо создать племенное ядро коров голштинской породы, для того чтобы быть генетически независимыми, – ответила ученый.
– Это увеличение количества надоев и объемов? Или это увеличение жирности и качества для производства каких-то молочных продуктов, в том числе сыров? – поинтересовался Путин.
– Мы должны работать и в том и другом направлении, но главным образом все-таки на качество, на переработку, на производство сыров. В то же время для производителей, конечно же, очень важно помнить и про количество, – объясняла президенту Корочкина.
– Сыр любишь? Это к ней, – обратился к другому лауреату Путин. – А вот эти породы коров, которые дают это молоко нужной жирности для производства сыров, они закупались в основном в Германии, голштинские, и в Дании, да?
– Да, в Дании. Айрширская порода тоже для того, чтобы сыр…
– А какие лучше, датские или голштинские, немецкие? – проявлял большой интерес президент.
– Я считаю, что голштинские. За ними будущее, – ответила Корочкина.
Дальше президент уточнил, за какое время можно достичь независимости в генетической области в этой сфере: «Сколько потребуется времени, чтобы мы чувствовали себя совершенно суверенными, так скажем, в этой сфере»? «Я думаю, что необходимо от пяти до десяти лет», – ответила ученый. По ее словам, нужна быть единая система учета генотипа животных, сейчас есть три ключевых центра в России, которые ведут эту работу.
– Они в рамках каких ведомств работают? – уточнил Путин.
– Министерства сельского хозяйства.
– Я услышал, что вы похвалили министра сельского хозяйства, она наверняка услышит об этом, но и мы обязательно поговорим. И с курирующим вице-премьером поговорю обязательно, и с ней, – сказал Путин.
Президенту все-таки удалось смутить ученую, когда он уточнил, с кем из Минсельхоза она общается. Оказалось, что общается не Корочкина, а ее научный руководитель – по совместительству ректор университета, где она занимается наукой. «Я сейчас попрошу министра, пообщайтесь с ней. Она у нас тоже человек энергичный», – сказал Путин.
Еще двое лауреатов кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник – заведующий лабораторией Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН Попков и кандидат химических наук, старший научный сотрудник Физико-тенхического института им. А.Ф. Иоффе РАН Мартинсон говорили о своей совместной работе. Попков рассказал, что он в 2018 г. стал победителем в конкурсе молодежных лабораторий, а в прошлом году обучался по программе кадрового резерва. На этом обучении они представили проект, который позволяет объединить не только науку и промышленность во время проведения НИОКР, но и подключить к этой деятельности вузы – чтобы создавать новые образовательные программы, потому что нынешние «немножко в отрыве от того, что в реальности происходит».
По словам Попкова, быстро возникают инновационные производства, но для них не хватает кадров – поскольку обучение длинное, поэтому он предложил «запараллелить» эти процессы. Как и Корочкину, Путин пообещал лауреата познакомить с министром, правда, науки и высшего образования, чтобы тот рассказал ему о своем предложении.
Мартинсон вернулся к благодарностям, в частности, концерну «Алмаз-Антей» – прозвучали они несколько раз. Несколько раз на это президент отвечал, что «да, да», он в постоянном контакте гендиректором компании Яном Новиковым. Благодарил ученый президента и за «укрепление взаимосвязи науки и производства». По его словам, их разработки без этой связки бы не было. Говорил Мартинсон о важности и необходимости базовых кафедр в университетах и на производствах, чтобы студенты сразу вовлекались в работу и науку. Путин в свою очередь пообещал Мартинсону, что и с ним свяжутся – а именно гендиректор «Алмаз-Антея».
Доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова Черкашина, как и Корочкина, тоже рассказывала президенту про свой путь в науке. Но быстро перешла к своей разработке – радиационно-защитных полимерных композитов для защиты космонавтов и радиоэлектронной аппаратуры в условиях длительного орбитального полета.
По ее словам, ее разработка позволит увеличить срок нахождения космонавтов на орбите, что актуально для лунной программы, и использовать обычные промышленные микросхемы, что дешевле, чем космическая электроника. Ее разработки обладают защищают от радиации в космосе, апробацию материалы как раз и проходили в космосе, рассказывала Черкашина. Не обошлось без благодарностей – на этот раз «Роскосмосу».
Правда, не очень было понятно, кому именно из руководителей, предназначались благодарности – все-таки встреча проходила в день отставки главы ведомства Юрия Борисова.
– Наталья Игоревна, скажите, пожалуйста, сегодняшние современные радиационно-защитные композиты позволят, скажем, коровам долететь до Марса и вернуться? Или зайчикам? Или кошкам? Или собакам? – поинтересовался президент.
– Почему нет? Конечно, позволят.
– Почему нет? Потому что чем дальше в космос, тем опаснее радиация, – сказал президент.
– Конечно. В том-то и дело, что необходимо увеличить радиационную защиту, – ответила ученый
– Да, я поэтому и спрашиваю. До Марса сколько лететь? Полгода? Туда, обратно, – поинтересовался Путин.
– Да, естественно, там уровень радиации совершенно другой, – ответила ученый.
Поэтому мы и предлагаем использовать именно полимерные композиты, они легче, они будут меньше по объему и, соответственно, эффективность у них будет очень высокая. Наши летные испытания подтвердили высокие радиационно-защитные характеристики.
– Я поэтому и спрашиваю.
– Пока мы защищаем космонавтов, но если будет потребность отправлять в космос коров, мы это будем рассматривать, – была готова рассмотреть предложения президента ученый.
- Это я же пошутил на счет коров, нам здесь коровы нужны, чтобы сыр делать и молоко, – на всякий случай уточнил президент. – А вот человек-то долетит или просто живой организм с современными радиационно-защитными композитами? Наверное, нет все-таки.
– В любом случае надо рассматривать комплекс. Находясь в невесомости, у космонавта мышцы атрофируются, то есть это комплекс всего. Но в принципе мы сейчас рассчитывали использовать наши материалы именно на высоту, где планируется российская орбитальная станция. То есть слишком вдаль, на Марс, мы пока не планировали. Но все впереди, мы будем дальше продолжать наши исследования, – пообещала ученый.
Самым кратким было выступление кандидата физико-математических наук, докторант Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина Титова – он был награжден премией закрытым президентским указом. Занимается он разработкой комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.
«Моя работа непосредственно посвящена развитию одного из перспективных направлений в этой области», – по понятным причинам туманно говорил ученый. И сразу же, естественно, перешел к благодарностям – своим коллегам и начальникам по академии. Правда, потом вернулся к разработкам, заявив, что это техника будущего: «Нам приходится анализировать тенденции развития современных технологий, определять, выстраивать прогнозы, рассчитывать вероятности применения тех или иных средств». Титов напомнил, что в 2024 г. радиоэлектронной борьбе исполнилось 120 лет: «И нам удается формировать своевременный и зачастую упреждающий ответ на угрозы обороноспособности страны».
– Вы сказали, радиоэлектронной борьбе уже 120 лет? – спросил президент.
– Да, в этом году 121 будет, чуть меньше, чем радиосвязи в принципе, – ответил ученый.
– Вы только что сказали о разработке техники будущего. Вы как специалист понимаете. Я не являюсь специалистом в этой области, но уже исходя из того, что нам преподносит жизнь, вижу: будущее наступает сейчас. Вот мы с вами говорим, а будущее уже сейчас наступило. Продолжаем, а оно сейчас наступает, наступает и наступает. И в этой связи чрезвычайно давать упреждающий ответ, заглянуть за горизонт и работать на этих рубежах, – говорил президент. – И что важно, когда я сказал, что будущее наступает сейчас, это происходит именно в таком режиме реального времени.