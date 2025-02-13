Хинштейн формирует новую команду преимущественно из варягов

В Курске традиционное для многих регионов недоверие к местным элитам со стороны Кремля и врио губернатора обострено провальным строительством фортификационных сооружений и неспособностью решить проблемы вынужденных переселенцев, говорит политолог Владимир Слатинов. «Очереди желающих работать в Курской области нет, но, с другой стороны, у тех, кто все-таки соглашается сюда ехать, есть понимание того, что, если им будет сопутствовать успех, то это будет серьезным бонусом в карьере. Это интересный мотиватор для тех, кто соглашается в рамках межрегиональных ротаций сюда приехать», – заметил Слатинов.