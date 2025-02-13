Хинштейн формирует новую команду преимущественно из варягов

Хинштейн формирует новую команду преимущественно из варяговУспешная работа в Курской области может для них стать серьезным бонусом в карьере
Три заместителя губернатора Курской области покинули свои посты после назначения Александра Хинштейна врио главы региона 5 декабря 2024 г. 11 февраля свой пост покинул врио вице-губернатора Роман Денисов, работавший в этой должности с января 2022 г., 27 января – врио первого вице-губернатора – председателя правительства Алексей Дедов (возглавлял региональный кабмин с мая 2024 г.), 20 января – врио вице-губернатора Сергей Стародубцев (работал с 2019 г.). Все отставники были назначены при предыдущих губернаторах Романе Старовойте (возглавлял Курскую область с 2018 г. до 14 мая 2024 г., когда получил пост министра транспорта России) и Алексее Смирнове (сменил Старовойта и ушел в отставку 5 декабря 2024 г.).
На смену ушедшим в отставку заместителям приходят преимущественно варяги. Пост председателя правительства Курской области достался Александру Чепику, с 2017 г. занимавшему аналогичный пост в правительстве Карелии. В 2021 г. новый курский премьер прошел обучение в РАНХиГС при президенте России по программе «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров». Основной функционал Денисова был возложен на назначенного 5 февраля врио заместителя губернатора Владимира Базарова, ранее занимавшего аналогичный пост в правительстве Белгородской области. «Признателен другу и соседу, губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, который направил на укрепление нашей команды своего заместителя, на деле подтверждая слова: «Соседи – это больше, чем родственники», – писал Хинштейн в своем Telegram-канале.
И только должность Стародубцева занял местный чиновник Геннадий Бабаскин, до этого возглавлявший министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области. В начале февраля Хинштейн назначил врио своего советника Елену Атанову и врио своего помощника Светлану Дроздову. Обе являются выходцами из Самарской области, от которой Хинштейн был избран депутатом Госдумы в 2021 г. Атанова работала первым замглавы Самары, Дроздова – советницей губернатора Самарской области Дмитрия Азарова (возглавлял регион с 2018 по 2024 г.). Последняя до работы в Самаре занималась проблемами обманутых дольщиков. Еще одна новая врио советника главы Курской области – Виктория Пенькова, в прошлом она входила в состав рабочей группы президиума генсовета «Единой России» по защите прав вкладчиков и дольщиков, которую возглавлял Хинштейн.
Впрочем, местные кадры тоже получают назначения в правительстве Курской области. Региональное министерство информации и общественных коммуникаций 28 декабря 2024 г. возглавил Михаил Шумаков, до этого руководивший Центром управления регионом. О прошлом врио советника Хинштейна Антона Черемисинова ничего не известно.
В Курске традиционное для многих регионов недоверие к местным элитам со стороны Кремля и врио губернатора обострено провальным строительством фортификационных сооружений и неспособностью решить проблемы вынужденных переселенцев, говорит политолог Владимир Слатинов. «Очереди желающих работать в Курской области нет, но, с другой стороны, у тех, кто все-таки соглашается сюда ехать, есть понимание того, что, если им будет сопутствовать успех, то это будет серьезным бонусом в карьере. Это интересный мотиватор для тех, кто соглашается в рамках межрегиональных ротаций сюда приехать», – заметил Слатинов.
Новая команда формируется постепенно и с трудом, поскольку важно избежать слишком резких изменений, которые могли бы вызвать раздражение в регионе, и при этом найти новых людей в других регионах, сказал «Ведомостям» политолог Ростислав Туровский. «Работают и личные связи Хинштейна, и рекомендации из центра. Пока что неясно, сумеет ли Хинштейн создать слаженную команду, но процесс далеко не завершен», – добавил он. У Хинштейна всегда были очень широкие контакты, напоминает политолог Константин Калачев. «Есть запрос на обновление. Думаю, что кадры подбираются по принципу компетентности и личного доверия», – заявил эксперт «Ведомостям».