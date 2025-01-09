Эксперты сомневаются в самовыдвижении губернаторов в 2025 году

Эксперты сомневаются в самовыдвижении губернаторов в 2025 годуОно возможно в пяти регионах, где запланированы выборы
В 2025 г. предстоит минимум 17 кампаний по выборам губернаторов (если никто не уйдет в отставку досрочно в других регионах). Опрошенные «Ведомостями» эксперты склоняются к тому, что кандидаты от власти не будут пользоваться возможностью самовыдвижения даже там, где это возможно.
Возможность самовыдвижения предусмотрена региональными законами о выборах в пяти субъектах, где 14 сентября 2025 г. запланированы выборы высших должностных лиц: в Коми, Иркутской и Калужской областях, Пермском крае и Чувашии. В прошлом году глава Забайкальского края Александр Осипов шел на выборы не от партии. Всего губернаторов выбирали на прямых выборах в 21 регионе.
Политолог Александр Асафов исключил самовыдвижение в указанных субъектах «с учетом настроя «Единой России» после съезда», который прошел 14 декабря 2024 г. Четыре из пяти субъектов, где возможно самовыдвижение на выборах губернаторов, возглавляют секретари региональных отделений «Единой России» (ЕР).
Только глава Чувашии Олег Николаев является членом центрального совета «Справедливой России» (СР). «А как может пойти на выборы секретарь регионального отделения, [как не от «Единой России»]?» – задает риторический вопрос эксперт по региональной политике Виталий Иванов.
Политолог Александр Кынев допускает, что самовыдвижение возможно лишь в Чувашии, если Николаев пойдет на второй срок, так как «в современных условиях выдвигаться не от партии власти» имиджево не очень хорошо для губернатора. Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин отмечает, что рейтинги справороссов продолжают снижение. По данным ВЦИОМа на 22 декабря 2024 г., за СР были готовы проголосовать 3,8% опрошенных (15 декабря – 4,2%).
По словам Кынева, сценарий выборов в регионах будет вырабатываться на старте кампании в июне: «Если кампания будет хоть немножко электоральной, логика [самовыдвижения] есть; если кампания будет административной, то необязательно». Решения о порядке выдвижения губернаторов на ЕДГ-2025 будут приниматься позже, подтвердил «Ведомостям» член президиума генсовета ЕР Сергей Перминов.
В каких регионах работают временно исполняющие обязанности губернаторов
Тамбовская область (Евгений Первышов)
Ростовская область (Юрий Слюсарь)
Республика Коми (Ростислав Гольдштейн)
Еврейская автономная область (Мария Костюк)
Курская область (Александр Хинштейн)
До начала спецоперации сдерживающим фактором для участия в выборах губернаторов от ЕР были протестные настроения в регионах, продолжает Кынев. «Сейчас <...> можно выдвигаться от кого угодно, потому что протестный потенциал, даже если он есть, некому будет актуализировать», – сказал он «Ведомостям».
На предыдущих выборах в 2020 г. занимавшие тогда посты врио глав Коми, Пермского края и Иркутской области соответственно Владимир Уйба, Дмитрий Махонин и Игорь Кобзев баллотировались как самовыдвиженцы. Владислав Шапша был выдвинут на пост губернатора Калужской области региональным отделением ЕР, Николаев на должность главы Чувашии – СР.
Власти в последние годы настаивают на партийном выдвижении в связи с потребностью во всемерном укреплении партии, считает политолог Ростислав Туровский. «Исключения могут быть только единичными. В этом году очевидным случаем выглядит только Чувашия», – сказал эксперт «Ведомостям».
«Выборы в 2025 г. – это, по сути, начало активной фазы думской кампании, поэтому все участники политического процесса будут подходить к их проектированию очень серьезно и ответственно», – говорит Костин. По его словам, ход и итоги предстоящих выборов станут индикатором готовности партий к парламентским выборам, следовательно, вероятность экспериментов, которые могут как-то негативно отразиться на результатах, крайне мала. «Партиям нужно прокачать свои бренды и сделать фактически последний контрольный замер. Из чего, можно с высокой долей вероятности предположить, что все высшие должностные лица – члены ЕР будут выдвигаться от партии. Это логично и работает на укрепление позиций как партийно-политической системы в целом, так и самих глав регионов», – сказал он «Ведомостям».