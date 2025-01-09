Эксперты сомневаются в самовыдвижении губернаторов в 2025 году

«Выборы в 2025 г. – это, по сути, начало активной фазы думской кампании, поэтому все участники политического процесса будут подходить к их проектированию очень серьезно и ответственно», – говорит Костин. По его словам, ход и итоги предстоящих выборов станут индикатором готовности партий к парламентским выборам, следовательно, вероятность экспериментов, которые могут как-то негативно отразиться на результатах, крайне мала. «Партиям нужно прокачать свои бренды и сделать фактически последний контрольный замер. Из чего, можно с высокой долей вероятности предположить, что все высшие должностные лица – члены ЕР будут выдвигаться от партии. Это логично и работает на укрепление позиций как партийно-политической системы в целом, так и самих глав регионов», – сказал он «Ведомостям».