В Абхазии начался второй тур президентских выборов

Решение о проведении досрочных выборов в Абхазии было принято после отставки экс-президента республики Аслана Бжании в ноябре 2024 г. по итогам прошедших в стране протестов. Протестующие не согласились с ратификацией инвестиционного соглашения с Россией. Тогда же Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий лидера Абхазии. В ходе предвыборной кампании Гунба и Ардзинба обещали избирателям решение энергетического кризиса, создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни граждан, зарплат и пенсий. Министерство иностранных дел Грузии осудило президентские выборы в Абхазии, заявив, что проведение голосования незаконно и грубо нарушает суверенитет республики.