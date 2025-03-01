В Абхазии начался второй тур президентских выборов

В Абхазии начался второй тур президентских выборовБадра Гунба и Адгур Ардзинба набрали в первом туре менее 50% голосов избирателей
В Абхазии утром 1 марта открылись избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента республики, на пост главы государства претендуют бывшие вице-премьер страны Адгур Ардзинба и вице-президент Бадра Гунба, передает «Апсныпресс». В ходе первого тура, которой прошел в Абхазии 15 февраля, ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов избирателей – Ардзинбу поддержали 36,92% граждан, а Гунба получил 46,38% голосов.
В республике в 08:00 открылись 152 избирательных участка в 35 округах. В том числе два экстерриториальных избирательных участка начали работу в России – в Москве и Черкесске. В основной список избирателей, как уточняет «Апсныпресс», включено более 134 000 человек. Голосование будет считаться состоявшимся, если в нем примут участие не менее 25% граждан, внесенных в списки.
В международном наблюдении за вторым туром выборов делегацию ЦИК России возглавил заместитель председателя избиркома Николай Булаев, передает Telegram-канал ЦИК. В Москве и Черкесске международными экспертами по наблюдению за выборами выступят члены ЦИК России Людмила Маркина и Евгений Шевченко.
Первый тур выборов в республике прошел 15 февраля. Всего было заявлено пять кандидатов, и трое из них не смогли набрать и 10% голосов избирателей: бывший председатель Контрольной палаты Абхазии (2013–2023 гг.) Роберт Аршба набрал 7,5%, экс-торгпред республики в России Олег Барциц – 4%, а председатель правления Черноморского банка развития Адгур Хурхумал – 0,97%. Гунба лидировал по итогам первого тура с 46,38% голосов, а Ардзинба набрал 36,92% голосов.
Всего, по данным ЦИК, в этом году в голосовании приняли участие примерно столько же избирателей, сколько и в 2020 г.: 69%, или 99 000 граждан.
Решение о проведении досрочных выборов в Абхазии было принято после отставки экс-президента республики Аслана Бжании в ноябре 2024 г. по итогам прошедших в стране протестов. Протестующие не согласились с ратификацией инвестиционного соглашения с Россией. Тогда же Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий лидера Абхазии. В ходе предвыборной кампании Гунба и Ардзинба обещали избирателям решение энергетического кризиса, создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни граждан, зарплат и пенсий. Министерство иностранных дел Грузии осудило президентские выборы в Абхазии, заявив, что проведение голосования незаконно и грубо нарушает суверенитет республики.