Что говорят эксперты о первом за новый срок послании Трампа конгрессу США

Что говорят эксперты о первом за новый срок послании Трампа конгрессу СШАЗакреплен курс на разрыв с наследием Байдена и поляризацию с демократами
В ночь на 5 марта (по Москве) президент США Дональд Трамп впервые после возвращения в Белый дом обратился к конгрессу. Он рассказал американским законодателям, среди которых враждебно настроенные демократы, о достижениях первых шести недель своего президентства. Трамп поделился с конгрессменами приоритетами и дальнейшими планами администрации во внутренней и внешней политике, четко обозначив отсутствие преемственности с демократом Джо Байденом.
Главный вывод – раскол и поляризация в США будут нарастать, предпосылок сближения двух «Америк» нет. Отношения демократов и республиканцев будут все более враждебными как на уровне общества, так и политических элит. Попыток сблизиться в ближайшее время не будет.
Внутриполитические приоритеты Трампа преемственны от избирательной кампании к инаугурации и президентству: покончить с социальной политикой и идеологией «разнообразия, инклюзивности и равенства» (DEI), рассматривать смену пола для детей как уголовное преступление, урезать миграцию. В приоритете Трампа и борьба с «глубинным государством», бюрократией, бессмысленными тратами, «осушение Вашингтонского болота» руками миллиардера Илона Маска. В этом ключе и призыв к возвращению свободы слова, прекращению использования судов для политического преследования.
Единственное, где приоритеты Трампа соприкасаются с идеями администрации Байдена – стык внутренней и внешней политики в деле реиндустриализации. Но если демократы пытались стимулировать это дотациями, то республиканцы – и дотациями, и льготами, и внешним протекционизмом через торговые войны. Трамп дал понять, что пошлины – не временная конъюнктура, а долгосрочный курс.
Во внешней политике – полная преемственность предвыборных и инаугурационных тезисов по Панаме и Гренландии, причем в первом случае процесс перехода под американский контроль начался. В украинском конфликте – преемственность в желании остановить его быстро. Неожиданной стала благожелательная реакция Трампа на заявление президента Украины Владимира Зеленского, хотя это не прямое извинение, чего требовали после перепалки в Белом доме. Реального разрыва США и Украины нет. Есть «жесткая дипломатия»: заставить Киев принять требования.
Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин
Новое в послании Трампа – бравирование показателями за первые недели у власти и список популистских инициатив. В речи Трампа видно стремление внедрить консервативные ценности даже ценой распада двухпартийного консенсуса. Ни он, ни республиканцы не намерены слушать оппонентов, хотят жестко купировать критику. Символ этого – требование спикера палаты представителей Майка Джонсона вывести из зала коллегу-демократа, выкрикивающего антитрамповские лозунги.
В обращении призывы не к единению, а продолжению «крестового похода» на демократов, вопреки предвыборным обещаниям о сплочении нации. Заметны попытки высмеять демократов при восхвалении миллиардера Илона Маска и других спорных деятелей, неприятных демократам. В приоритетах Трампа «не церемониться»: навязывать повестку агрессивно, без оглядки на традиции.
Трамп переложил всю ответственность за российско-украинский кризис на демократов и прошлую администрацию, вменил им подстрекательство к продолжению конфликта. Это мало отличается от его предыдущих выступлений. Но в ходе обращения в конгрессе это было более акцентировано. В контексте скандала с Зеленским и сделки с Украиной – эмоции остыли, а здравый смысл возобладал.
Научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Александра Войтоловская
Послание Трампа – вопрос не планов, а решенных действий. Самым любопытным было жесткое разделение конгрессменов по поведению. Выказываюсь явное неуважение, демонстрировалась поляризация – на волне которой Трамп и попал в Белый дом.
Демократы не могут перестроиться в своей ненависти: им продолжает казаться, что приход Трампа – аномалия, а они – группа «нормальных людей», имеющая дело с правыми радикалами. Они думают, что общество, увидев неспособность трампистов к управлению, обеспечит демократам голоса после проколов в экономике. Но не менее половины американцев осознанно выбрали республиканцев даже с радикальной и агрессивной риторикой по абортам и депортациям – из-за отторжения к повестке демократов. Если демократы не изменятся, в 2026 г. маловероятно, что они смогут занять большинство в одной из палат конгресса.
От республиканцев и Трампа тенденция не настолько конфронтационная. Они приглашают, пусть и из положения победителя, демократов к управлению и принятию решений вместе. Трамп подчеркнул, что перенос ненависти к его личности в вопросах развития страны – некомпетентный и неэтичный ход.
Перепалка Трампа и Зеленского наводит на мысль, что сделка по украинским недрам была не так уж критически необходима. А план Трампа с «чистыми руками» переложить бремя поддержки Украины на Европу, стравив последнюю с Россией еще глубже. При этом в послании сама Украина была важна, и стремление к миру в ее конфликте с Россией – один из немногих эпизодов, неожиданно вызвавших положительные реакции некоторых конгрессменов-демократов.
Внешняя политика далеко не приоритет для Трампа, кроме тарифных войн «в ответ» на «несправедливое» поведение внешних контрагентов, разрушительного для американской экономики. Он остается приверженцем защиты Израиля, а самое интересное скорее то, что очень мало было сказано о Китае – казалось бы, ключевом, как ранее говорилось, противнике трамповской администрации на внешнем контуре.