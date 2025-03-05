Что говорят эксперты о первом за новый срок послании Трампа конгрессу США

Демократы не могут перестроиться в своей ненависти: им продолжает казаться, что приход Трампа – аномалия, а они – группа «нормальных людей», имеющая дело с правыми радикалами. Они думают, что общество, увидев неспособность трампистов к управлению, обеспечит демократам голоса после проколов в экономике. Но не менее половины американцев осознанно выбрали республиканцев даже с радикальной и агрессивной риторикой по абортам и депортациям – из-за отторжения к повестке демократов. Если демократы не изменятся, в 2026 г. маловероятно, что они смогут занять большинство в одной из палат конгресса.