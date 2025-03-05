Конгрессмена Грина вывели из зала после попытки сорвать выступление Трампа

Во время слов Трампа о том, что его победа на выборах в прошлом году стала «мандатом, подобного которому не было на протяжении многих десятилетий», Грин заявил, что у действующего президента не было мандата. Не отреагировав на реплику Грина, Трамп пытался продолжить выступление. Демократ отказался сесть на свое место, несмотря на предупреждения. Грин также заявил президенту, что у него «нет полномочий сокращать программу Medicaid». После этого его вывели из зала.