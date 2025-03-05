Конгрессмена Грина вывели из зала после попытки сорвать выступление Трампа
Из зала, где президент США Дональд Трамп выступал с обращением к конгрессу, вывели демократа, члена палаты представителей от штата Техас Эла Грина, который попытался прервать речь американского лидера.
Во время слов Трампа о том, что его победа на выборах в прошлом году стала «мандатом, подобного которому не было на протяжении многих десятилетий», Грин заявил, что у действующего президента не было мандата. Не отреагировав на реплику Грина, Трамп пытался продолжить выступление. Демократ отказался сесть на свое место, несмотря на предупреждения. Грин также заявил президенту, что у него «нет полномочий сокращать программу Medicaid». После этого его вывели из зала.
Выступление Трампа перед обеими палатами конгресса началось в 21:00 4 марта по восточному времени (6:00 5 марта по Москве). Ожидалось, что его обращение в основном будет посвящено внутренним американским вопросам. 4 марта Fox News со ссылкой на источники сообщал, что в ходе выступления перед конгрессом Трамп может представить свой вариант плана урегулирования конфликта на Украине.