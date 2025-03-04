Трамп может представить конгрессу план урегулирования украинского конфликта
В ходе выступления перед конгрессом 4 марта президент США Дональд Трамп может представить свой вариант плана урегулирования конфликта на Украине, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Собеседник рассказал, что в блоке об «установлении мира» Трамп изложит свои планы по прекращению боевых действий на Украине.
По данным телеканала, выступление Трампа может состоять из четырех частей. Он представит успехи американского лидера в стране и за рубежом за время его второго срока, а также то, что его администрация сделала для экономики. Президент США также вновь может потребовать от конгресса выделения дополнительных средств на обеспечение безопасности границ и озвучит планы по установлению мира во всем мире.
Трамп планирует выступить с обращением перед обеими палатами конгресса 4 марта. Выступление начнется в 21:00 по восточному времени (6:00 5 марта по Москве). Ожидается, что обращение Трампа в основном будет посвящено внутренним американским вопросам.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News рассказала, что темой предстоящего выступления станет «возрождение американской мечты».