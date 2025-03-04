Трамп может представить конгрессу план урегулирования украинского конфликта

По данным телеканала, выступление Трампа может состоять из четырех частей. Он представит успехи американского лидера в стране и за рубежом за время его второго срока, а также то, что его администрация сделала для экономики. Президент США также вновь может потребовать от конгресса выделения дополнительных средств на обеспечение безопасности границ и озвучит планы по установлению мира во всем мире.