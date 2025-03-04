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Трамп может представить конгрессу план урегулирования украинского конфликта

Ведомости

В ходе выступления перед конгрессом 4 марта президент США Дональд Трамп может представить свой вариант плана урегулирования конфликта на Украине, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Собеседник рассказал, что в блоке об «установлении мира» Трамп изложит свои планы по прекращению боевых действий на Украине.

По данным телеканала, выступление Трампа может состоять из четырех частей. Он представит успехи американского лидера в стране и за рубежом за время его второго срока, а также то, что его администрация сделала для экономики. Президент США также вновь может потребовать от конгресса выделения дополнительных средств на обеспечение безопасности границ и озвучит планы по установлению мира во всем мире.

Трамп планирует выступить с обращением перед обеими палатами конгресса 4 марта. Выступление начнется в 21:00 по восточному времени (6:00 5 марта по Москве). Ожидается, что обращение Трампа в основном будет посвящено внутренним американским вопросам.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News рассказала, что темой предстоящего выступления станет «возрождение американской мечты».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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