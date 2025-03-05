Как в мире отреагировали на выступление Трампа перед конгрессом

Как в мире отреагировали на выступление Трампа перед конгрессомПрезидент США посвятил свою речь «возрождению американской мечты»
Президент США Дональд Трамп 4 марта впервые за время своего второго срока обратился к конгрессу. Темой выступления было обозначено «возрождение американской мечты». В ходе своей речи американский лидер затронул состояние экономики страны, создание «самой мощной армии будущего», возращение Панамского канала, противостояние терроризму в стране и др.
О том, как в мире отреагировали на слова президента США в ходе обращения к конгрессу, – в материале «Ведомостей».
«Его речь во вторник вечером была беспощадно пристрастной, он хвастался своей победой на выборах и критиковал демократов за то, что они не смогли признать его достижения. <...> Трамп задал тон разногласий почти с первых своих слов, назвав своего предшественника Джо Байдена худшим президентом в истории и упрекнув демократов в том, что они так скупятся на похвалу в его адрес, что даже не аплодируют ему. Он поставил себя в один ряд с первым президентом страны Джорджем Вашингтоном, когда обсуждал первые достижения своего второго срока. <...> Трамп активно использовал культурные противоречия – его несогласие с позитивной дискриминацией, программами многообразия и правами трансгендеров. <...> Это была скорее предвыборная речь, чем обращение к конгрессу».
«Самым ярким впечатлением от выступления Трампа на заседании конгресса стала смелость его видения и полное отсутствие какой-либо альтернативы со стороны Демократической партии. <...> Любому нейтральному наблюдателю очень трудно сделать что-либо, кроме как признать дальновидный, экспансивный характер видения Трампа. <...> Использование плакатов, таких как «ложь», «защитить ветеранов», только подчеркнуло абсолютные ограничения способности партии артикулировать различия. <...> Любой, кто заботится об Америке, должен поддержать всеобъемлющие цели президента в экономике, инфляции, южной границе, преступности и установлении мира во всем мире. <...> Мы получили четкое представление о том, что у нас есть президент, который является смелым, трансформационным лидером, преданным возрождению американской мечты».
«В своем почти 100-минутном совместном обращении к конгрессу президент Трамп рассказал о личных историях ряда американских граждан, которые помогли проиллюстрировать его политические приоритеты, начиная от запрета трансгендерным спортсменам заниматься женским спортом и заканчивая борьбой с нелегальной иммиграцией. Президенты часто любят указывать на простых людей в своих выступлениях, и сегодня вечером эти люди послужили своего рода соединительной тканью во время выступления Трампа».
«Это был лишь вопрос времени, когда Дональд Трамп упомянет Джо Байдена, которого он называет «худшим президентом в американской истории». <...> Трамп приветствует свою собственную «революцию здравого смысла». <...> Трамп говорит, что он несет ответственность за «самое низкое количество нелегальных пересечений границы за всю историю» – правда ли это? <...> Это правда, но остаются вопросы о деталях. Неясно, говорит ли Трамп о пересечении границы, встречах и/или задержаниях. Согласно данным таможенной и пограничной службы США за 2000-2019 гг., которые сравнивают задержания в различных секторах по месяцам, самый низкий месяц за всю историю наблюдений составил 11 677 в апреле 2017 г.».
«Президент Трамп похвастался своими первыми неделями на посту президента и удвоил свою повестку дня. <...> В совокупности замечания президента подчеркнули хаотичный, непредсказуемый характер первых недель второго срока Трампа. Большая часть длинной речи была наполнена недовольством по поводу обращения с ним со стороны демократов и преувеличениями по поводу его достижений. <...> На протяжении всего этого времени он, казалось, был одержим своими политическими соперниками. <...> Трамп обвинил демократов в игнорировании «революции здравого смысла», которую он и его администрация начали проводить. Он обращался к своим оппонентам в аудитории с презрением, злорадствуя по поводу своей победы на выборах, высмеивал их за способность уклоняться от судебного преследования и называл Байдена худшим президентом в американской истории. <...> Трамп ложно утверждал, что унаследовал от Байдена «экономическую катастрофу». На самом деле, у Соединенных Штатов была самая сильная экономика в мире, когда Трамп пришел к власти, но в последние недели она демонстрирует признаки напряжения на фоне сокращения федерального финансирования и тарифов. <...> Как и в прошлых выступлениях, Трамп повторял ложные и преувеличенные утверждения на протяжении всей речи».
«Народ избрал меня для выполнения этой работы, и я ее делаю», – сказал он, не упомянув о юридических проблемах, которые застопорили многие его действия, и усиливая опасения, что его торговая война ввергнет страну в экономический хаос. <...> Трамп претендовал на «смелые и глубокие перемены», хотя его голос избирателей с перевесом в 1,5% был наименьшим отрывом от победы для любого успешного кандидата в президенты со времен Ричарда Никсона в 1968 г. <...> Когда Трамп шел к трибуне, он, казалось, наслаждался какофоническими аплодисментами республиканцев в конгрессе, которые отказались управлять президентом, даже несмотря на то, что он угрожает их авторитету как независимой ветви власти. <...> Он насмехался над своими политическими противниками, обвиняя своего предшественника в ценах на яйца и утверждая, что его победа положила начало волне инвестиций в технологии».
«Многие из самых амбициозных заявлений его администрации о раскрытии расточительных проектов были позже тихо отброшены или опровергнуты, но Трамп использовал ряд данных и проектов, чтобы нарисовать картину федеральной бюрократии, зацикленной на инициативах по разнообразию и ошибочных проектах в зарубежных странах. Расточительные расходы в агентствах, более соответствующих политическим приоритетам Трампа, таким как иммиграционное законодательство и масштабные вооруженные силы США, в значительной степени избежали аналогичного контроля. <...> Трамп склонялся к риторике, которая изображает иммигрантов как переносчиков преступности, болезней и беспорядков. <...> Несколько раз он обращался к гостям в аудитории – членам семей нескольких человек, убитых иммигрантами в США без разрешения, чтобы изобразить страну, находящуюся в осаде опасных иностранцев, хотя иммигранты, не имеющие документов и не имеющие других документов, совершают насильственные преступления реже, чем коренные жители США. <...> В своей речи во вторник Трамп удвоил свою веру в то, что он ранее назвал "самым красивым словом в английском языке: тариф". И это несмотря на то, что новые тарифы в отношении Канады, Мексики и Китая, вступившие в силу во вторник, повлекли за собой ответные меры, втянув США еще глубже в торговые войны как с соседями, так и с соперниками».
«Выступление президента США Дональда Трампа в конгрессе понравилось 69% гражданам страны. <...> 80% зрителей сочли неуместным прерывание речи Трампа конгрессменом-демократом Элом Грином. Остальные 20% назвали освистывание президента адекватной реакцией».
«Президент выступил во вторник вечером с длинной речью: агрессивной, гиперболизированной, вызывающей разногласия, но в то же время устрашающе эффективной. В течение почти двух часов его речь напоминала как сторонникам, так и противникам о причинах его экстраординарного политического возвращения и победы на выборах в ноябре прошлого года. <...> Даже не притворяясь, что хочет объединить американцев, как это принято в такого рода выступлениях, Трамп прежде всего продемонстрировал свою мощь».
«В своей речи перед конгрессом Трамп восхваляет себя как величайшего президента в истории США и оскорбляет многих других. <...> До сих пор Трамп выполнил лишь несколько предвыборных обещаний, даже если его речь и электронная почта говорят об обратном. Правда в том, что значительно меньше мигрантов пересекают границы. Атака на администрацию государства, с другой стороны, до сих пор в основном сказывалась на функционировании государства и укрепляла власть президента. Измеримые улучшения или экономия до сих пор были редкими. <...> Большинство других реформ также состоят в лучшем случае из полноценных заявлений, а в худшем – уже наносят серьезный ущерб. <...> Он защищался от любой критики в конгрессе и даже делал мрачные заявления. <...> Трамп может превозносить себя до небес, но шесть недель назад он возглавил страну, которая была на грани беспрецедентного подъема. Между тем большинство опрошенных считают, что экономика движется в неправильном направлении».