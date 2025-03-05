Как в мире отреагировали на выступление Трампа перед конгрессом

«Многие из самых амбициозных заявлений его администрации о раскрытии расточительных проектов были позже тихо отброшены или опровергнуты, но Трамп использовал ряд данных и проектов, чтобы нарисовать картину федеральной бюрократии, зацикленной на инициативах по разнообразию и ошибочных проектах в зарубежных странах. Расточительные расходы в агентствах, более соответствующих политическим приоритетам Трампа, таким как иммиграционное законодательство и масштабные вооруженные силы США, в значительной степени избежали аналогичного контроля. <...> Трамп склонялся к риторике, которая изображает иммигрантов как переносчиков преступности, болезней и беспорядков. <...> Несколько раз он обращался к гостям в аудитории – членам семей нескольких человек, убитых иммигрантами в США без разрешения, чтобы изобразить страну, находящуюся в осаде опасных иностранцев, хотя иммигранты, не имеющие документов и не имеющие других документов, совершают насильственные преступления реже, чем коренные жители США. <...> В своей речи во вторник Трамп удвоил свою веру в то, что он ранее назвал "самым красивым словом в английском языке: тариф". И это несмотря на то, что новые тарифы в отношении Канады, Мексики и Китая, вступившие в силу во вторник, повлекли за собой ответные меры, втянув США еще глубже в торговые войны как с соседями, так и с соперниками».