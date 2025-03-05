Трамп сравнил расходы США на помощь Украине с отнятой у ребенка конфетой
Легкость, с которой бывшего президента США Джо Байдена уговорили выделить колоссальные суммы из американского бюджета на помощь Украине, сравнима с лишением ребенка конфеты, заявил президент США Дональд Трамп в ходе обращения к конгрессу.
В ходе своей речи Трамп указал на то, что США выделили на помощь Украине около $350 млрд, а Европа – $100 млрд, при этом Вашингтон и Киев разделяет океан. Американский лидер заявил, что ему сложно поверить в то, что бывшая администрация США в определенный момент не остановилась и не заявила Европейскому союзу (ЕС) о необходимости сравнять свои расходы на выделяемую Украине помощь.
4 марта военная помощь Украине со стороны США была остановлена. По словам представителя Белого дома, решение Трампа стало прямым ответом на поведение Зеленского в ходе визита в Вашингтон 28 февраля.
28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Предполагалось, что стороны подпишут соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине, но на приветственной пресс-конференции между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом произошла перепалка. В результате соглашение не было подписано, а Зеленский досрочно покинул Белый дом.