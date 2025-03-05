Трамп сравнил расходы США на помощь Украине с отнятой у ребенка конфетой

В ходе своей речи Трамп указал на то, что США выделили на помощь Украине около $350 млрд, а Европа – $100 млрд, при этом Вашингтон и Киев разделяет океан. Американский лидер заявил, что ему сложно поверить в то, что бывшая администрация США в определенный момент не остановилась и не заявила Европейскому союзу (ЕС) о необходимости сравнять свои расходы на выделяемую Украине помощь.