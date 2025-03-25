Партия нового канцлера Германии теряет позиции в коалиции

Любой коалиционный договор между германскими партиями имеет много пунктов и пункт о безоговорочной поддержке Украины будет объединяющим для ХДС и СДПГ, говорит доцент Финансового университета Александр Камкин. По его словам, тот факт, что ХДС пошел навстречу СДПГ, никак не скажется на базовом желании обеих партий и дальше помогать Киеву. Расхождения возможны лишь в количественном отношении – сколько финансовых и материальных ресурсов выделить Украине. Говорить о каком-то серьезном потеплении нового кабинета в отношении России тоже не приходится, хотя из него будут удалены наиболее одиозные и антироссийские политики в лице «Зеленых». Как отмечает эксперт, милитаризация Германии уже запущена, но выделенные на нее средства планируется тратить в течение 10 лет. При этом, если ХДС и СДПГ рассорятся, страна столкнется с политическим кризисом, так как сотрудничать со второй по силе партией в лице АдГ Мерц не будет.