Партия нового канцлера Германии теряет позиции в коалиции

Партия нового канцлера Германии теряет позиции в коалицииЭто может ослабить правительство
Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц лишился основных рычагов давления в рамках коалиционных переговоров с Социал-демократической партией (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца, сообщает издание Politico. По его данным, именно СДПГ добивалась реформы, которая позволяла бы наращивать траты на безопасность и инфраструктуру и смягчала бы так называемый долговой тормоз – механизм, запрещавший немецкому правительству брать в долг больше 0,35% годового ВВП. 18 марта Мерцу удалось провести соответствующие поправки в бундестаге старого созыва, заручившись поддержкой СДПГ и «Зеленых». Таким образом, правительство Германии теперь может практически неограниченно наращивать расходы на оборону, а также получило возможность создать инфраструктурный фонд на сумму 500 млрд евро. В принятом 22 марта законопроекте также говорилось, что расходы на армию, защиту населения и разведывательные службы теперь могут финансироваться за счет кредитов.
Согласившись на уступки социал-демократам, лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц ухудшил свои позиции в коалиционных переговорах. Как пишет Politico, у СДПГ с ХДС есть принципиальные разногласия в вопросах иммиграции и урезания социальных расходов. У социал-демократов сейчас мало стимулов идти навстречу ХДС, после того как они получили, что хотели, в рамках долговой реформы.
Для Мерца другая ключевая проблема заключается в том, что из-за растущей мощи радикальных партий по обе стороны политического спектра у него нет другого жизнеспособного коалиционного выбора, кроме СДПГ, поскольку он исключил возможность коалиции с правопопулистской «Альтернативной для Германии» (АдГ), которая, согласно последним опросам, занимает 2-е место по популярности в стране с результатом 23%.
В миграционном вопросе до выборов 23 февраля Мерц обещал ввести жесткий пограничный контроль и отклонять все незаконные въезды в Германию, включая лиц, ищущих убежища. Как пишет Politico, это было сделано для того, чтобы привлечь на сторону ХДС электорат АдГ. С такими мерами не согласны социал-демократы, считающие, что инициативы Мерца нарушают законодательство Евросоюза (ЕС), раздражают соседние страны и подрывают европейскую солидарность, в то время когда Германия нуждается в ЕС, чтобы противостоять президенту США Дональду Трампу.
Любой коалиционный договор между германскими партиями имеет много пунктов и пункт о безоговорочной поддержке Украины будет объединяющим для ХДС и СДПГ, говорит доцент Финансового университета Александр Камкин. По его словам, тот факт, что ХДС пошел навстречу СДПГ, никак не скажется на базовом желании обеих партий и дальше помогать Киеву. Расхождения возможны лишь в количественном отношении – сколько финансовых и материальных ресурсов выделить Украине. Говорить о каком-то серьезном потеплении нового кабинета в отношении России тоже не приходится, хотя из него будут удалены наиболее одиозные и антироссийские политики в лице «Зеленых». Как отмечает эксперт, милитаризация Германии уже запущена, но выделенные на нее средства планируется тратить в течение 10 лет. При этом, если ХДС и СДПГ рассорятся, страна столкнется с политическим кризисом, так как сотрудничать со второй по силе партией в лице АдГ Мерц не будет.
СДПГ не является оппонентом ХДС в плане отношений с Россией, обе партии будут базово придерживаться риторики о поддержке Украины, вопрос лишь в ее количестве, соглашается старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Со стороны СДПГ в коалиционном диалоге переговорщиком является министр обороны ФРГ Борис Писториус, известный своим «ястребиным» настроем по отношению к России, который видит в ней основную угрозу. При этом тактический успех социал-демократов в вопросе долговой реформы не отменяет того факта, что на выборах партия показала себя плохо, набрав исторический минимум в 16,4% голосов. Но и Мерцу придется идти на коррекцию своей риторики, например в отношении миграции. Как отмечает Соколов, новое правительство не будет иметь возможности жестко ограничить миграцию, несмотря на важность этого вопроса для избирателей. Для этого требуются финансовые вливания и увеличение численности пограничников, на что Германия пока вряд ли готова пойти.