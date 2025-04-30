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Бессент заявил о готовности США подписать сделку по ископаемым с Украиной

Вашингтон теперь рассчитывает на готовность Киева заключить соглашение
Людмила Чернова
EPA / TASS
EPA / TASS

Вашингтон может подписать соглашение о полезных ископаемых с Украиной уже 30 апреля при условии готовности Украины к этому, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«Наша сторона готова подписать, украинцы прошлой ночью решили внести некоторые изменения в последнюю минуту, – сказал Бессент во время собранного президентом Дональдом Трампом заседания кабинета американской администрации. – Мы уверены, что они пересмотрят это решение, и мы готовы подписать сегодня днем. Если они тоже готовы».

Бессент отметил, что это то же самое соглашение, на подписание которого стороны согласились в минувшие выходные.

«Ничего не было удалено. Это то же самое соглашение, о котором мы договорились в выходные, с нашей стороны никаких изменений не было», – подчеркнул он.

В свою очередь Трамп заявил, что ожидает, что Киев выполнит условия договора.

«Итак, мы заключили сделку, и я предполагаю, что они ее выполнят», – сказал он.

Трамп также отметил, что американское присутствие в местах добычи полезных ископаемых обеспечит дополнительную безопасность для региона.

«Это также выгодно и для них [украинцев], потому что на месте будет присутствие американской стороны… а присутствие американцев, как мне кажется, отпугнет многих недоброжелателей от страны или, по крайней мере, от района, где мы ведем раскопки», – объяснил он.

О том, что Украина готова подписать с США соглашение о полезных ископаемых, 30 апреля сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источник. О вероятном подписании договора в этот день также сообщал и ТАСС.

17 апреля Украина и США подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить двустороннее соглашение о партнерстве в сфере полезных ископаемых. По словам Свириденко, соглашение откроет путь к масштабным инвестициям, модернизации инфраструктуры и созданию инвестиционного фонда для восстановления Украины.

США и Украина приблизились к подписанию соглашения после того, как Киев добился от Вашингтона уступок в виде отказа от учета прошлой военной помощи. Прорыв в этом вопросе произошел встречи главы США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского в Ватикане. Американский президент назвал эту встречу «прекрасной» и похвалил украинского лидера за «хорошую работу».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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