Бессент заявил о готовности США подписать сделку по ископаемым с Украиной

Бессент заявил о готовности США подписать сделку по ископаемым с УкраинойВашингтон теперь рассчитывает на готовность Киева заключить соглашение
Вашингтон может подписать соглашение о полезных ископаемых с Украиной уже 30 апреля при условии готовности Украины к этому, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
«Наша сторона готова подписать, украинцы прошлой ночью решили внести некоторые изменения в последнюю минуту, – сказал Бессент во время собранного президентом Дональдом Трампом заседания кабинета американской администрации. – Мы уверены, что они пересмотрят это решение, и мы готовы подписать сегодня днем. Если они тоже готовы».
Бессент отметил, что это то же самое соглашение, на подписание которого стороны согласились в минувшие выходные.
«Ничего не было удалено. Это то же самое соглашение, о котором мы договорились в выходные, с нашей стороны никаких изменений не было», – подчеркнул он.
В свою очередь Трамп заявил, что ожидает, что Киев выполнит условия договора.
«Итак, мы заключили сделку, и я предполагаю, что они ее выполнят», – сказал он.
Трамп также отметил, что американское присутствие в местах добычи полезных ископаемых обеспечит дополнительную безопасность для региона.
«Это также выгодно и для них [украинцев], потому что на месте будет присутствие американской стороны… а присутствие американцев, как мне кажется, отпугнет многих недоброжелателей от страны или, по крайней мере, от района, где мы ведем раскопки», – объяснил он.
О том, что Украина готова подписать с США соглашение о полезных ископаемых, 30 апреля сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источник. О вероятном подписании договора в этот день также сообщал и ТАСС.
17 апреля Украина и США подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить двустороннее соглашение о партнерстве в сфере полезных ископаемых. По словам Свириденко, соглашение откроет путь к масштабным инвестициям, модернизации инфраструктуры и созданию инвестиционного фонда для восстановления Украины.
США и Украина приблизились к подписанию соглашения после того, как Киев добился от Вашингтона уступок в виде отказа от учета прошлой военной помощи. Прорыв в этом вопросе произошел встречи главы США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского в Ватикане. Американский президент назвал эту встречу «прекрасной» и похвалил украинского лидера за «хорошую работу».