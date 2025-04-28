Соглашение Украины и США по недрам будет охватывать энергетические активы
Соглашение Украины и США по полезным ископаемым будет охватывать не только минеральные ресурсы страны, но и энергетические активы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.
По информации газеты, стороны приблизились к подписанию соглашения после того, как Киев добился от Вашингтона уступков в виде отказа от учета прошлой военной помощи. Кроме того, прорыв в этом вопросе произошел после того, как глава США Дональд Трамп встретился с лидером Украины Владимиром Зеленским в Ватикане. Американский президент назвал эту встречу «прекрасной» и похвалил украинского лидера за «хорошую работу». «Я думаю, он понимает ситуацию и хочет заключить сделку», – добавил он.
Ранее Трамп объявил о планах заключить сделку с Украиной по природным ресурсам 24 апреля. Министр финансов США Скотт Бессент уточнил, что в основе сделки лежит соглашение, которое должно было быть подписано еще в феврале.
В тот же день Украина и США подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить двустороннее соглашение о партнерстве в сфере полезных ископаемых. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко. Однако основное соглашение до сих пор подписано не было.
Визит Зеленского в Белый дом в феврале, когда должно было состояться подписание данного соглашения, закончился перепалкой с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. После этого глава Украины уехал, а подписание документа так и не состоялось.