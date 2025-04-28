Соглашение Украины и США по недрам будет охватывать энергетические активы

По информации газеты, стороны приблизились к подписанию соглашения после того, как Киев добился от Вашингтона уступков в виде отказа от учета прошлой военной помощи. Кроме того, прорыв в этом вопросе произошел после того, как глава США Дональд Трамп встретился с лидером Украины Владимиром Зеленским в Ватикане. Американский президент назвал эту встречу «прекрасной» и похвалил украинского лидера за «хорошую работу». «Я думаю, он понимает ситуацию и хочет заключить сделку», – добавил он.