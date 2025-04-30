FT: переговоры Украины и США могут сорваться в последний момент
Подписание сделки о полезных ископаемых между Украиной и США может сорваться в последний момент. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Один из собеседников газеты сообщил, что переговоры двух стран не завершились, поскольку Киев пытался пересмотреть условия, согласованные на выходных. Американская сторона обеспокоена тем, что это «приведет к снижению прозрачности и подотчетности, но соглашение все равно может быть подписано уже в среду, если Украина вернется к первоначальным условиям».
Другой источник говорит, что проблемы возникли, когда министр экономики Юлия Свириденко уже летела в Вашингтон. Тогда команда министра финансов США Скотта Бессента сообщила ей, что она должна «быть готова подписать все соглашения или вернуться домой».
США хотят, чтобы Украина подписала сразу рамочное и детальное соглашения о фонде, которые завершат полную сделку по минералам. Об этом FT рассказали украинские чиновники. В Киеве тем временем заявили, что страна не подпишет оба документа в один день, поскольку соглашение должно быть ратифицировано Верховной радой.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщало, что Украина готова подписать с США соглашение о полезных ископаемых 30 апреля.
17 апреля Украина и США подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить двустороннее соглашение о партнерстве в сфере полезных ископаемых. По словам Свириденко, соглашение откроет путь к масштабным инвестициям, модернизации инфраструктуры и созданию инвестиционного фонда для восстановления Украины.
США и Украина приблизились к подписанию соглашения после того, как Киев добился от Вашингтона уступок в виде отказа от учета прошлой военной помощи. Прорыв в этом вопросе произошел после встречи главы США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского в Ватикане. Американский президент назвал эту встречу «прекрасной» и похвалил украинского лидера за «хорошую работу».