Газета
Телеграм
/ Политика

FT: переговоры Украины и США могут сорваться в последний момент

Ведомости

Подписание сделки о полезных ископаемых между Украиной и США может сорваться в последний момент. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Один из собеседников газеты сообщил, что переговоры двух стран не завершились, поскольку Киев пытался пересмотреть условия, согласованные на выходных. Американская сторона обеспокоена тем, что это «приведет к снижению прозрачности и подотчетности, но соглашение все равно может быть подписано уже в среду, если Украина вернется к первоначальным условиям».

Другой источник говорит, что проблемы возникли, когда министр экономики Юлия Свириденко уже летела в Вашингтон. Тогда команда министра финансов США Скотта Бессента сообщила ей, что она должна «быть готова подписать все соглашения или вернуться домой».

США хотят, чтобы Украина подписала сразу рамочное и детальное соглашения о фонде, которые завершат полную сделку по минералам. Об этом FT рассказали украинские чиновники. В Киеве тем временем заявили, что страна не подпишет оба документа в один день, поскольку соглашение должно быть ратифицировано Верховной радой.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщало, что Украина готова подписать с США соглашение о полезных ископаемых 30 апреля.

17 апреля Украина и США подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить двустороннее соглашение о партнерстве в сфере полезных ископаемых. По словам Свириденко, соглашение откроет путь к масштабным инвестициям, модернизации инфраструктуры и созданию инвестиционного фонда для восстановления Украины.

США и Украина приблизились к подписанию соглашения после того, как Киев добился от Вашингтона уступок в виде отказа от учета прошлой военной помощи. Прорыв в этом вопросе произошел после встречи главы США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского в Ватикане. Американский президент назвал эту встречу «прекрасной» и похвалил украинского лидера за «хорошую работу».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных