FT: переговоры Украины и США могут сорваться в последний момент

Один из собеседников газеты сообщил, что переговоры двух стран не завершились, поскольку Киев пытался пересмотреть условия, согласованные на выходных. Американская сторона обеспокоена тем, что это «приведет к снижению прозрачности и подотчетности, но соглашение все равно может быть подписано уже в среду, если Украина вернется к первоначальным условиям».