Украина может подписать соглашение с США по полезным ископаемым 30 апреля
Украина готова подписать с США соглашение о полезных ископаемых 30 апреля, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на частный источник.
По данным издания, министр экономики Украины Юлия Свириденко направилась в Вашингтон для подписания документа.
17 апреля Украина и США подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить двустороннее соглашение о партнерстве в сфере полезных ископаемых. По словам Свириденко, соглашение откроет путь к масштабным инвестициям, модернизации инфраструктуры и созданию инвестиционного фонда для восстановления Украины.
США и Украина приблизились к подписанию соглашения после того, как Киев добился от Вашингтона уступков в виде отказа от учета прошлой военной помощи. Прорыв в этом вопросе произошел встречи главы США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского в Ватикане. Американский президент назвал эту встречу «прекрасной» и похвалил украинского лидера за «хорошую работу».