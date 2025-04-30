Украина может подписать соглашение с США по полезным ископаемым 30 апреля

США и Украина приблизились к подписанию соглашения после того, как Киев добился от Вашингтона уступков в виде отказа от учета прошлой военной помощи. Прорыв в этом вопросе произошел встречи главы США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского в Ватикане. Американский президент назвал эту встречу «прекрасной» и похвалил украинского лидера за «хорошую работу».