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Украина может подписать соглашение с США по полезным ископаемым 30 апреля

Ведомости

Украина готова подписать с США соглашение о полезных ископаемых 30 апреля, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на частный источник.

По данным издания, министр экономики Украины Юлия Свириденко направилась в Вашингтон для подписания документа.

17 апреля Украина и США подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить двустороннее соглашение о партнерстве в сфере полезных ископаемых. По словам Свириденко, соглашение откроет путь к масштабным инвестициям, модернизации инфраструктуры и созданию инвестиционного фонда для восстановления Украины.

США и Украина приблизились к подписанию соглашения после того, как Киев добился от Вашингтона уступков в виде отказа от учета прошлой военной помощи. Прорыв в этом вопросе произошел встречи главы США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского в Ватикане. Американский президент назвал эту встречу «прекрасной» и похвалил украинского лидера за «хорошую работу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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