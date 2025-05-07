О чем говорили Владимир Путин и Николас Мадуро

О чем говорили Владимир Путин и Николас МадуроПрезидент Венесуэлы приехал в Россию с официальным визитом и примет участие в параде Победы
Владимир Путин в Кремле провел переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который прибыл в Россию с официальным визитом и примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это первые переговоры президента России с иностранным лидером, который прибыл в Москву на торжественные мероприятия ко Дню Победы. Самолет Мадуро приземлился в Москве ночью, он прилетел вместе со своей супругой Силией Флорес.
Переговоры Путина и Мадуро прошли в зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. С российской стороны в них участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер, председатель российской части Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня Дмитрий Чернышенко, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Со стороны Венесуэлы – вице-президент по вопросам обороны Владимир Падрино Лопес, вице-президент по вопросам коммуникации, культуры и туризма Фредди Альфред Назарет Ньяньес Контреас, министр по иностранным делам Иван Эдуардо Хиль Пинто, министр транспорта Рамон Веласкес Арагуян.
Путин поблагодарил Мадуро за приезд в Москву на «празднование Дня Победы»: «У нас мы называем эту войну Великой Отечественной войной. Для России, для российского народа это особый день – День Победы над нацизмом». Кроме 80-летия Победы в этом году отмечается еще и 80-летие установления дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой, напомнил президент. По мнению Путина, торговый оборот между Россией и Венесуэлой в $200 млн «далек от того, чтобы мы были этим довольны», но за 2024 г. он вырос на 64%. Среди основных направлений взаимодействия – энергетика, транспорт, фармацевтика, логистика, здравоохранение и гуманитарная составляющая.
Путин подчеркнул, что Мадуро уделяет большое внимание развитию отношений с Россией. «Мы помним очень хорошо нашего друга Уго Чавеса – это был яркий лидер не только для вашей страны, но и для всей Латинской Америки. Он был, безусловно, нашим другом. Вы сейчас продолжаете его дело, и мы желаем вам всего самого доброго», – сказал президент.
Мадуро свою речь тоже начал с воспоминаний о «команданте» Уго Чавесе. Он рассказал, что сопровождал Чавеса, когда тот был в Кремле и когда отношения с Россией только начали развиваться. «Это надежные отношения дружбы – дружбы, которая прошла испытания временем», – сказал Мадуро. Президент Венесуэлы сказал, что хотел бы передать «особое чувство восхищения от лица народа Венесуэлы в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне». «Советский народ приложил огромные усилия для того, чтобы положить конец незаконной, ужасной войне, которая стала следствием фашизма 80 лет назад. Если бы это не было сделано, человечество вошло бы в фазу преступлений и очень серьезного кризиса», – сказал Мадуро. А благодаря победе Красной армии, героизму советского народа и 27 млн человеческих жизней Советскому Союзу удалось спасти Европу и все человечество, сказал Мадуро.
Сейчас можно придать новый импульс отношениям Венесуэлы и России, считает Мадуро. А благодаря договору о стратегическом партнерстве «мы сможем увидеть, как процветают отношения между великой Россией, сегодня являющейся ключевой державой человечества, и Венесуэлой, которая следует идеалам Боливара и Уго Чавеса», заявил лидер Венесуэлы. Он сказал, что очень рад разделить празднование «этой великой даты»: «Для нас это тоже Победа».
Затем переговоры двух лидеров продолжились за закрытыми дверями. После переговоров в узком составе к главам государств присоединились члены делегаций. Среди них пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр транспорта Роман Старовойт, министр энергетики Сергей Цивилев, глава Чечни Рамзан Кадыров и другие.
После этого Путин и Мадуро подписали межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. В договоре отмечается, что Россия и Венесуэла скоординированно действуют для продвижения «норм международного права всеми членами мирового сообщества», выступают против санкций и не присоединяются к этим мерам, если они вводятся в отношении России или Венесуэлы. Также стороны договорились предпринимать усилия по борьбе с «наследием и фальсификацией истории колониализма, обличением расизма, геноцида и других преступлений», совершенных против народов Латинской Америки, а также выступают «против героизации нацизма, неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм нацизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» и противодействуют искажению итогов Второй мировой войны. Также в договоре прописано, что Россия и Венесуэла выступают против политизации международного гуманитарного сотрудничества, дискриминации представителей сфер культуры, науки, спорта. В частности, совместно противодействуют «ангажированным попыткам раскола международного Олимпийского движения».
Россия и Венесуэла поощряют создание альтернативной системы страхования нефтеперевозок и международного признания страховых услуг, говорится в договоре. Также стороны способствуют формированию независимой росийско-венесуэльской финансовой инфраструктуры. Между странами осуществляется военно-техническое сотрудничество в рамках действующих контрактов и заключаются новые договоренности в этой сфере.
Последняя встреча Путина с Мадуро проходила на полях саммита БРИКС в Казани в октябре 2024 г. В марте этого года главы государств проводили переговоры в формате видео-конференц-связи. Увеличение торгово-экономического оборота между странами за прошлый год связно с ростом поставок сельскохозяйственной продукции, в частности пшеницы, а также различных станков и оборудования. Импорт же пока небольшой, но перспективы есть за счет закупок венесуэльских морепродуктов, фруктов и кофе, сообщала пресс-служба Кремля.
После переговоров с Мадуро у Путина на 7 мая запланированы еще три встречи – с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо.