О чем говорили Владимир Путин и Николас Мадуро

Мадуро свою речь тоже начал с воспоминаний о «команданте» Уго Чавесе. Он рассказал, что сопровождал Чавеса, когда тот был в Кремле и когда отношения с Россией только начали развиваться. «Это надежные отношения дружбы – дружбы, которая прошла испытания временем», – сказал Мадуро. Президент Венесуэлы сказал, что хотел бы передать «особое чувство восхищения от лица народа Венесуэлы в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне». «Советский народ приложил огромные усилия для того, чтобы положить конец незаконной, ужасной войне, которая стала следствием фашизма 80 лет назад. Если бы это не было сделано, человечество вошло бы в фазу преступлений и очень серьезного кризиса», – сказал Мадуро. А благодаря победе Красной армии, героизму советского народа и 27 млн человеческих жизней Советскому Союзу удалось спасти Европу и все человечество, сказал Мадуро.