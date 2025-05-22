Какие тенденции развития мирового ВПК отметили на «Шлыковских чтениях» в ВШЭ

При этом государственные и частные компании, крупный и малый бизнес не конкурируют между собой в Китае, а, скорее, дополняют друг друга. Кроме того, Пекин учел ошибки западных стран, которые через деиндустриализацию стремились перейти к постиндустриальной стадии развития. Вместо этого власти страны во главе с Си Цзиньпином делают ставку на «производительные силы нового качества» (вместе с инновациями предусматривает модернизацию традиционных отраслей). Помимо этого в настоящее время высокотехнологичным становится производство практически всех товаров, даже таких, как светильники, обувь и игрушки, а фабрики в Китае при этом становятся все более роботизированными и безлюдными. А за счет обработки данных в реальном времени о потребителях с помощью ИИ (например, по прогнозу спроса) местные компании могут быстрее и эффективнее перестраивать цепочки поставок в нужном направлении.