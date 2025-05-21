Лавров сообщил о решении проблемы с платежами за непоставленное Армении оружие

У России на данный момент сложилась неоднозначная репутация на мировом рынке вооружений, заметил основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев. По его словам, претензии к российским поставщикам вооружений есть не только у Армении, но и у Индии, с которой были проблемы с выполнением нескольких программ в предыдущие годы. «Решающую роль в вытеснении России с глобального рынка по объективными причинам сыграла специальная военная операция на Украине», – добавил эксперт. Заместитель министра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский на прошедших 21 мая в Москве Шлыковских чтениях в НИУ ВШЭ заявил, что сформировалась очередь на российские вооружения из покупателей, которые видят эффект их применения.