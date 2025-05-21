Лавров сообщил о решении проблемы с платежами за непоставленное Армении оружие

Лавров сообщил о решении проблемы с платежами за непоставленное Армении оружиеРоссия не против его закупки Ереваном во Франции, хоть она и враждебна Москве
Россия зачла платежи Армении по неисполненным поставкам российских вооружений на другие цели. Помимо этого Москва не видит проблемы в закупке армянской стороной вооружений в других странах, заявил 21 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров в Ереване, передает корреспондент «Ведомостей».
«Эпизоды с оплатой поставок и несостоявшимися поставками мы обсуждали и урегулировали сегодня. Эти платежи зачтены на другие цели. И здесь каких-либо противоречий не существует», – сказал Лавров на итоговой пресс-конференции.
Так он ответил на вопрос армянского журналиста о том, что Азербайджан атаковал город Джермук в 2022 г. «российским оружием», в то время как Армения, заплатившая за него, не получила всех поставок. Лавров в ответ напомнил, что российское оружие и военная техника использовались армянской стороной в Нагорном Карабахе для укрепления позиций, включая семь азербайджанских районов, занятых в 1992–1994 гг., ради «очень длительного» удержания территорий, принадлежность которых Баку «никогда не оспаривалась».
Говоря об актуальной ситуации с поставками вооружений Армении, российский министр заметил, что Россия вынуждена использовать свое оружие в связи с конфликтом на Украине «в ситуации, когда мы воюем против всей Европы», которая направляет очень много оружия Киеву, и это «требует нашего ответа».
«В этой ситуации мы не можем выполнять все свои обязательства в срок. Но даже в этой обстановке мы передаем целый ряд систем, законтрактованных армянскими друзьями. И эту практику мы будем продолжать», – сказал Лавров.
В недавнем докладе Российского совета по международным делам (РСМД) говорится, что Армения и Россия заключили последний пакет контрактов на поставку вооружений на сумму $400 млн в 2021 г. Он до сих пор не выполнен в полном объеме. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), доля России в импорте вооружений Армении в 2011–2020 гг. доходила до 94%, но к 2024 г. она снизилась до 10%.
У России на данный момент сложилась неоднозначная репутация на мировом рынке вооружений, заметил основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев. По его словам, претензии к российским поставщикам вооружений есть не только у Армении, но и у Индии, с которой были проблемы с выполнением нескольких программ в предыдущие годы. «Решающую роль в вытеснении России с глобального рынка по объективными причинам сыграла специальная военная операция на Украине», – добавил эксперт. Заместитель министра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский на прошедших 21 мая в Москве Шлыковских чтениях в НИУ ВШЭ заявил, что сформировалась очередь на российские вооружения из покупателей, которые видят эффект их применения.
При наличии политической воли и финансовых ресурсов Ереван запустил процесс замещения российских вооружений поставками из третьих стран, продолжает Корнев. «В любом случае для восстановления российского влияния на армянском рынке вооружений требуется окончание боевых действий на Украине, поскольку российский ВПК не в состоянии одновременно закрыть потребности российской и иностранных армий в боевой технике и боеприпасах».
Армения заключила сделки на поставки оружия из Франции и Индии. Всего, по данным РСМД, в период с 2022 по 2023 г. Армения заключила контракты на закупку вооружений с Индией на сумму более $1,5 млрд. С Францией с 2023 по 2024 г. она подписала контракты на закупку вооружений на сумму около $250 млн.
В закупках вооружений Ереваном у других стран «нет никакой проблемы». «Это выбор наших армянских друзей. Если они хотят иметь французскую базу для дополнительных поставок – пожалуйста, если какой-то другой страны – пожалуйста. Мы не будем ничего навязывать», – сказал глава МИД России. «Конечно, вооружения поставляются из такой страны, как Франция, которая возглавляет вражеский лагерь, лично президент [Эммануэль] Макрон и все его министры дышат ненавистью по отношению к России, [Но] нашим союзникам лучше решать, где лучше закупать оружие», – заключил Лавров.
Закупки индийских и французских вооружений носят разовый характер и они пока не способны вытеснить Россию с армянского оружейного рынка, говорит завсектором Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Вадим Муханов. Вопрос в количестве и качестве этих вооружений, поэтому по объективным причинам зависимость Армении от российского оружия в среднесрочной перспективе сохранится, полагает он.