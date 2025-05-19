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Китай проведет испытания большого «дрононосца» Jiu Tian

Ведомости

Испытания сверхвысотного беспилотного летательного аппарата дальнего радиуса действия Jiu Tian («Небесная высь») пройдут в конце июня, сообщила газета South China Morning Post. На борт самолета вмещается до 100 малых дронов.

По данным издания, первый полет беспилотника «заложит основу для расширения оперативной досягаемости китайских военно-воздушных сил в беспилотных воздушных боях». Самолет способен пролететь 7000 км, максимальная высота – 15 км.

Jiu Tian имеет максимальную взлетную массу 16 т, его крылья – размах в 25 м. В материале газеты также подчеркивается способность БПЛА летать над многими системами обороны средней дальности по всему миру.

Впервые Jiu Tian был представлен в главном авиасалоне Китая в аэропорту города Чжухай в ноябре, отметили в SCMP.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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