Китай проведет испытания большого «дрононосца» Jiu Tian
Испытания сверхвысотного беспилотного летательного аппарата дальнего радиуса действия Jiu Tian («Небесная высь») пройдут в конце июня, сообщила газета South China Morning Post. На борт самолета вмещается до 100 малых дронов.
По данным издания, первый полет беспилотника «заложит основу для расширения оперативной досягаемости китайских военно-воздушных сил в беспилотных воздушных боях». Самолет способен пролететь 7000 км, максимальная высота – 15 км.
Jiu Tian имеет максимальную взлетную массу 16 т, его крылья – размах в 25 м. В материале газеты также подчеркивается способность БПЛА летать над многими системами обороны средней дальности по всему миру.
Впервые Jiu Tian был представлен в главном авиасалоне Китая в аэропорту города Чжухай в ноябре, отметили в SCMP.