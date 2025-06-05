Трамп высказался о конфликте на Украине и торговле с Китаем

Трамп высказался о конфликте на Украине и торговле с КитаемОн прокомментировал атаки Киева на аэродромы РФ, а также телефонный разговор с Си
Перед началом официальной встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов, которые касались в том числе ситуации на Украине и отношений с Китаем.
Об украинском конфликте
Трамп заявил, что понимает, почему президент России Владимир Путин решил ответить Украине на ее недавнюю атаку на российские аэродромы.
«Он [Путин] получил удар. Он сам наносит удары, так что я это понимаю, но его ударили сильно, и, по-моему, он не шутит», – сказал он.
Американский лидер отметил, что во время телефонного разговора 4 июня с российским президентом он просил не наносить ответный удар.
Тем не менее, Трамп выразил надежду на скорое прекращение конфликта. Он также подчеркнул, что хотя он и поддерживает Украину, его главная цель – положить конец конфликту.
«Я поддерживаю Украину. Мы только что подписали крупное соглашение по редкоземельным элементам с Украиной… Но я выступаю за то, чтобы прекратить убийства. Вот чего я действительно хочу», – сказал Трамп.
Трамп добавил, что если конфликт будет продолжаться, он может ввести новые санкции не только против России, но и Украины.
Трамп также сообщил, что пока не ознакомился с законопроектом о санкциях против России, разработанным сенатором Линдси Грэмом (признан в России террористом и экстремистом), но решение будет именно за ним.
«Они ждут моего решения, и я, возможно, очень скоро его приму. Это жесткий законопроект, очень жесткий», – сказал Трамп.
4 июня Путин и Трамп провели телефонный разговор. Президент США назвал одной из тем беседы атаку Украины на российские аэродромы. По сообщению помощника президента РФ Юрия Ушакова, американский лидер внимательно выслушал оценки российской стороны относительно этих террористических действий и подрывов мостов в Курской и Брянской областях.
Отношения с Китаем
5 июня председатель КНР Си Цзиньпин и Трамп провели первый телефонный разговор с момента вступления Трампа в должность и начала масштабного торгового противостояния.
На вопрос, удалось ли после разговора вернуть переговоры и торговые отношения с Китаем в нормальное русло, Трамп ответил утвердительно.
«Мы только что провели очень хороший разговор с председателем Си… Разговор был очень продуктивный, мы прояснили все сложные моменты. А вопросы действительно непростые, но мы разобрались, – добавил он. – Я считаю, что у нас все в порядке – и в отношениях с Китаем, и по торговой сделке. У нас есть соглашение с Китаем, как вы знаете, но мы дорабатывали отдельные моменты, в основном касающиеся редкоземельных магнитов и некоторых других аспектов. Сниженные тарифы при этом сохраняются».
Трамп также сообщил, что он и первая леди Мелания Трамп приняли приглашение посетить Китай в «определенное время». Он также отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин и первая леди Китая планируют визит в США.
До этого президент США обвинил Китай в нарушении соглашения о сокращении пошлин. 12 мая США и Китай в ходе переговоров в Женеве договорились снизить взаимные пошлины сроком на 90 дней. Пекин снизил тарифы на американские товары со 125 до 10%. Вашингтон на китайские – со 145 до 30%.