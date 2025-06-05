Трамп высказался о конфликте на Украине и торговле с Китаем

«Мы только что провели очень хороший разговор с председателем Си… Разговор был очень продуктивный, мы прояснили все сложные моменты. А вопросы действительно непростые, но мы разобрались, – добавил он. – Я считаю, что у нас все в порядке – и в отношениях с Китаем, и по торговой сделке. У нас есть соглашение с Китаем, как вы знаете, но мы дорабатывали отдельные моменты, в основном касающиеся редкоземельных магнитов и некоторых других аспектов. Сниженные тарифы при этом сохраняются».