Администрация Дональда Трампа возобновила чистку госдепартамента

Выстроив верхушку исполнительной вертикали, администрация продолжает работу по адаптации госдепартамента под собственное видение, а также стремится усложнить возможный откат к прошлым практикам в будущем, говорит замдекана факультета международных отношений МГИМО Владимир Павлов. Он отметил, что по поступающей из СМИ информации можно понять, что увольнения могут затронуть руководителей среднего звена, «работающих в госдепе последние 15 лет», т. е. в основном ставленников демократов. При этом эксперт полагает, что сокращение бюджета госдепа будет более сложной задачей для администрации, чем увольнение персонала, так как этот вопрос решается в конгрессе.