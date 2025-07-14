Администрация Дональда Трампа возобновила чистку госдепартамента

Администрация Дональда Трампа возобновила чистку госдепартаментаГлавная цель – сделать его более лояльным лично президенту
В госдепартаменте США начали новый этап кадровых сокращений, уволив 1353 сотрудников, из которых 246 – кадровые дипломаты. Согласно внутреннему документу, доступ к которому получили журналисты агентства Reuters, в ведомстве планируют сократить 3000 из 17 717 сотрудников (по данным на сентябрь 2024 г.), работающих на территории США. Подчеркивается, что эти меры направлены на оптимизацию внутренних процессов и коснутся «неосновных» направлений деятельности, дублирующихся программ и должностей.
Как отмечает телеканал CNN, многие из уволенных курировали в госдепе борьбу с экстремизмом, разработку программ помощи для афганцев, сотрудничавших с американцами и бежавших из Афганистана после возвращения к власти в августе 2021 г. «Талибана», а также инициативы по студенческим обменам, борьбе за права женщин и с последствиями изменения климата.
Перед началом сокращений, 10 июля, госсекретарь Марко Рубио объяснил их необходимостью реорганизации департамента для повышения эффективности его работы, а не для увольнения неугодных. Согласно источнику телеканала NBC News, планов новых сокращений пока нет.
Первые планы реорганизации, о которой говорит Рубио, появились еще в апреле. Тогда об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на внутренний документ Административно-бюджетного управления США (OMB), предложившего сократить в 2026 финансовом году бюджет госдепартамента почти на 50% – с нынешних $54,4 млрд до $28,4 млрд. Согласно тем данным, планировалось сокращение нескольких гуманитарных программ, а также льгот для сотрудников. По данным CNN, ссылающегося на внутренний документ госдепа, также рассматривалась идея закрытия около 10 посольств и 17 консульств.
Все эти кадровые и организационные решения Трамп планировал реализовать еще в первые месяцы президентства, но суды заморозили возможность увольнения федеральных служащих. Однако 9 июля Верховный суд отменил решение нижестоящей инстанции и временно разрешил президенту продолжить сокращение федерального правительства. Попытки сократить госдепартамент предпринимались и в первое президентство Трампа (2017–2021).
Выстроив верхушку исполнительной вертикали, администрация продолжает работу по адаптации госдепартамента под собственное видение, а также стремится усложнить возможный откат к прошлым практикам в будущем, говорит замдекана факультета международных отношений МГИМО Владимир Павлов. Он отметил, что по поступающей из СМИ информации можно понять, что увольнения могут затронуть руководителей среднего звена, «работающих в госдепе последние 15 лет», т. е. в основном ставленников демократов. При этом эксперт полагает, что сокращение бюджета госдепа будет более сложной задачей для администрации, чем увольнение персонала, так как этот вопрос решается в конгрессе.
Трамп в первую очередь хочет минимизировать риски утечек путем увольнения потенциально нелояльных кадров, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Упор будет сделан на борьбу с бюрократией и депортацию нелегалов. Если говорить о конкретных регионах, то во главу угла будут поставлены азиатско-тихоокеанский и ближневосточный векторы, включая противодействие Китаю и защиту Израиля, в ущерб другим направлениям, таким как продвижение демократии за рубежом и иммиграционные проекты по легализации иностранцев.
При этом, возможно, основная часть функций страновых департаментов будет полностью делегирована посольствам. Но, отметил эксперт, с точки зрения эффективности дипломатии США решения Трампа могут нанести больше вреда, чем пользы. С наибольшими вызовами при реорганизации госдепа Трамп столкнется во время предложений по сокращению бюджета ведомства. У демократов в конгрессе есть все процедурные механизмы для замедления согласования бюджета на следующий фискальный год, резюмировал Кошкин.