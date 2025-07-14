Дает ли тарифная политика Дональда Трампа хоть какой-то результат

Дает ли тарифная политика Дональда Трампа хоть какой-то результатМинфин США зарегистрировал профицит бюджета в июне впервые с 2016 года
Впервые с 2016 г. американский бюджет был профицитным в июне и показал превышение доходов над расходами на $27,2 млрд, тогда как мае дефицит составлял $316 млрд. Это показывают последние данные минфина США. На своей личной странице в Х (экс-Twitter) глава ведомства Скотт Бессент заявил, что США «пожинают плоды» тарифной и в целом торговой политики президента США Дональда Трампа.
Согласно данным минфина, поступления в казну от действующих пошлин в очередной раз увеличились и достигли $113,3 млрд (гросс) впервые в этом финансовом году, что и стало причиной профицита. Таким образом, как сообщает агентство Reuters, пошлины на импортную продукцию стали четвертым основным источником средств для казны США. Их доля в доходах федерального правительства увеличилась до 4,9% с 2% (в среднем) за последние 25 лет.
По информации юридической фирмы Reed Smith и портала Marketplace, на 13 июля действует несколько видов американских пошлин: 30% – на большую часть китайского импорта с некоторыми исключениями, 25% – на импортные автомобили, запчасти и всю импортную сталь и алюминий, а также товары из Мексики (которые не подпадают под условия соглашения USMCA 2018 г.), 10% – на энергоресурсы из Канады, удобрения из Канады и Мексики, а также общая пошлина для всех стран мира в 10%, объявленная 2 апреля (под нее не подпадают Мексика и Канада).
Трамп начал полномасштабную торговую войну 2 апреля, объявив зеркальные пошлины (якобы равные ограничениям на американские товары) в отношении 185 стран и территорий, а также общую ставку в 10%. Через неделю, 9 апреля, он заявил о приостановке зеркальных мер для всех, кроме Китая. Но уже 7 июля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила о намерении Трампа дополнительно отсрочить принятие итогового решения по зеркальным пошлинам до 1 августа.
В то же самое время Трамп начал рассылку писем лидерам стран – торговых партнеров, в которых заявил о возможной тарифной ставке для стран, если с ними не удастся договориться. Причем для некоторых стран ставка, упомянутая в письме, превышает ту, которую Трамп объявил 2 апреля. Например, в отношении товаров из Бразилии могут ввести не 10, а 50%. Хотя есть примеры, наоборот, смягчения ставки. Вместо апрельских 48% Лаосу грозит 40%. К 12 июля письма разослали в 25 стран.
При этом, как сообщило агентство Bloomberg 9 июля, американский лидер не намерен после 1 августа снова переносить крайнюю дату по введению пошлин, хотя ранее, 8 июля, еще допускал такую возможность. «Мы хотим иметь с ними отношения, но каждый раз они относились к нам хуже, чем мы к ним», – сказал Трамп о торговых партнерах США (цитата по Bloomberg). Несмотря на изначальные обещания его советника по торговле Питера Наварро заключить 90 сделок за 90 дней (с 9 апреля по 9 июля), за это время удалось достигнуть только частичных договоренностей с Китаем, Великобританией и полной сделки с Вьетнамом.
ЕС и Мексика получили письмо Трампа
Насколько действующие пошлины действительно способствуют преодолению проблем дефицита бюджета, можно будет увидеть только в июле – августе, несмотря на неожиданность июньского показателя, говорит частный инвестконсультант Андрей Кочетков. «Обычно профицит бюджета наблюдается в США в апреле, так как тогда происходит уплата налогов физлиц, поэтому профицит за июнь действительно необычен, хотя пока ни о чем не говорит», – сказал эксперт. По его словам, если положительная динамика в течение лета не сохранится, то будет мало причин полагать, что нынешняя торговая стратегия Трампа выстрелит в будущем.
«США в торговом плане проигрывают. Европейцы готовы обсуждать поставки бренди или бурбона, но когда дело доходит до серьезных наименований типа автомобилей или электроники, то они сопротивляются гораздо сильнее», – отметил Кочетков. Поэтому одним из наиболее вероятных последствий пошлин будет временное облегчение для американских производителей тех же автомобилей, но в долгосрочной перспективе это все равно будет играть не в пользу американской промышленности, так как нужны и инновации, и определенный уровень конкуренции, сказал эксперт.
Трамп использует пошлины не столько для торговли, сколько для фискальных целей – прикрывать дыры в бюджете, считает главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Васильев. «Проблемы с торговым сальдо такими методами не решить, а временно затыкать дырки в бюджете можно, и это поворот с точки зрения применения тарифов», – сказал эксперт. Он считает, что поэтому мировая экономика вступает в эпоху постоянных торговых войн. «Если администрация Трампа действительно использует пошлины для целей бюджетной политики, а не для выправки торгового баланса, то ждать каких-то торговых соглашений просто бессмысленно. Будут только ультиматумы», – резюмировал Васильев.