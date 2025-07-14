Дает ли тарифная политика Дональда Трампа хоть какой-то результат

При этом, как сообщило агентство Bloomberg 9 июля, американский лидер не намерен после 1 августа снова переносить крайнюю дату по введению пошлин, хотя ранее, 8 июля, еще допускал такую возможность. «Мы хотим иметь с ними отношения, но каждый раз они относились к нам хуже, чем мы к ним», – сказал Трамп о торговых партнерах США (цитата по Bloomberg). Несмотря на изначальные обещания его советника по торговле Питера Наварро заключить 90 сделок за 90 дней (с 9 апреля по 9 июля), за это время удалось достигнуть только частичных договоренностей с Китаем, Великобританией и полной сделки с Вьетнамом.