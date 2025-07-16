Левченко заявил, что собрал 92% подписей муниципальных депутатов

Левченко заявил, что собрал 92% подписей муниципальных депутатовЭто необходимо для регистрации на выборах главы Иркутской области, но ее перспективы зависят и от других факторов
Депутат Госдумы и первый секретарь иркутского обкома КПРФ Сергей Левченко собрал и оформил 220 подписей муниципальных депутатов и глав для прохождения муниципального фильтра для участия в губернаторских выборах в регионе, что составляет 92% от необходимого количества (для регистрации нужно 239). Об этом коммунист сообщил «Ведомостям». Подача документов для регистрации кандидатов вместе с подписями муниципалов в Приангарье будет длиться с 20 по 30 июля.
Левченко не раскрыл «Ведомостям» персональный состав своей тройки кандидатов в сенаторы. «Если бы я обнародовал депутатов, которые собирались поставить за меня подписи [для муниципального фильтра], я думаю, мы и половины бы не собрали. То же самое и с кандидатами в сенаторы. Буду сдавать документы и обнародую», – заявил кандидат от КПРФ.
На выборах губернатора Иркутской области, которые состоятся в единый день голосования 14 сентября, выдвинуто шесть кандидатов. Помимо Левченко это действующий руководитель региона и бывший замглавы МЧС Игорь Кобзев («Единая Россия», идет на второй срок), Виктор Галицков (ЛДПР), Лариса Егорова («Справедливая Россия») и два самовыдвиженца: Сергей Гагаркин и Александр Плескач. Выборы продлятся три дня (с 12 по 14 сентября), дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Иркутской области применяться не будет.
Уголовное дело иркутских коммунистов
Левченко участвует в выборах губернатора Приангарья второй раз. В 2015 г. на выборах он победил действующего главу региона от «Единой России» Сергея Ерощенко во втором туре. Это был первый случай после возвращения прямых губернаторских выборов, когда на них победил не кандидат, на которого сделала ставку власть.
Участие экс-губернатора в новой кампании – случай для России редкий, хотя и не уникальный, говорит руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинга» Кирилл Петров. С одной стороны, это вызов для губернатора. С другой, Петров считает Кобзева фаворитом гонки. «Точной оценки антирейтинга лидера иркутских коммунистов нет, а сама КПРФ все сильнее сдвигается в сторону радикальных идеологических позиций. Это может сыграть кампании Кобзева на руку», – сказал эксперт «Ведомостям». На XIX съезде КПРФ 5 июля была принята резолюция о признании «ошибочным и политически предвзятым» доклада Никиты Хрущева о культе личности Сталина на XX съезде КПСС, писали «Ведомости». На съезде зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков заявил, что резолюция связана с «восстановлением полноты исторической справедливости в отношении выдающейся фигуры отечественной мировой истории – Иосифа Виссарионовича Сталина».
Левченко может собрать необходимое количество подписей депутатов, но даже в случае регистрации на выборах шансов на победу у него нет, считает политолог Александр Кынев. «Даже в 2015 г., когда он выиграл, была параллельная мощная кампания против Ерощенко, которую вели разные интересанты из региональной элиты. Без этой второй кампании Левченко бы не победил. Сейчас никакой подобной параллельной кампании мы не видим на горизонте», – отмечает он. Участие Левченко позволит поднять явку на выборах, полагает Кынев. Действия самого Левченко политолог Александр Немцев оценивает как попытку «поучаствовать в политической игре на предмет получения каких-то преференций».
Иркутская область наряду с Костромской и Томской областями, а также Республикой Коми является одним из наиболее сложных для «Единой России» регионов на предстоящих выборах, заявлял 14 мая секретарь генсовета партии Владимир Якушев. 13 июля избирком Коми отказал в регистрации на выборах главы республики депутату Госдумы от КПРФ Олегу Михайлову из-за недостаточного количества достоверных подписей муниципалов. Кампания в Коми сопровождается скандалами. 10 июля «Ведомости» сообщали об обысках в сыктывкарском культурном пространстве «Револьт-центр», а также в других регионах по уголовному делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Его фигурантом стал сооснователь центра Павел Андреев. Он покинул Россию до обысков и сейчас находится во Франции.