Левченко заявил, что собрал 92% подписей муниципальных депутатов

Уголовное дело иркутских коммунистов

На фоне предвыборной кампании депутат заксобрания Иркутской области от КПРФ Анатолий Обухов стал обвиняемым в уголовном деле о мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). 12 июля Кировский райсуд Иркутска избрал ему меру пресечения – запрет определенных действий. В деле есть и другие пять фигурантов-коммунистов в статусе подозреваемых, говорил собеседник «Ведомостей» в партии. Это депутаты заксобрания региона третьего созыва, в том числе один из соратников Левченко, бывший депутат Госдумы Андрей Андреев.Дело может быть связано в том числе с манипуляциями при оформлении командировок и полетов бизнес-классом: якобы, будучи депутатами, они оформляли дорогие билеты, а потом сдавали их или брали места в эконом-классе, объяснял партиец.