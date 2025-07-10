Избирательная кампания в Коми обрастает скандалами

Избирательная кампания в Коми обрастает скандаламиВрио главы республики потребуется немало усилий для купирования рисков, отмечает эксперт
В Республике Коми завершился прием документов от кандидатов в главы региона. Подписи депутатов и глав для прохождения муниципального фильтра 6 июля сдал в том числе и депутат Госдумы от КПРФ Олег Михайлов. Коми – один из пяти регионов наряду с Иркутской, Костромской, Калужской и Свердловской областями, на выборах в которых компартия делает акцент, писали «Ведомости» 4 июня. Кампанию в Коми политологи называли одной из наиболее конкурентных. Этот регион среди сложных для партии в сентябре называл и секретарь генсовета «Единой России» (ЕР) Владимир Якушев, писали СМИ 15 мая.
Республика Коми исторически один из сложных для власти регионов.
Ростислав Гольдштейн – третий с 2020 г. глава региона. Его предшественник Владимир Уйба, назначенный врио главы республики 2 апреля 2020 г., досрочно покинул свой пост 5 ноября 2024 г. До Уйбы Республику Коми с 2015 г. возглавлял Сергей Гапликов, который также ушел в отставку, не дожидаясь окончания первого срока. На выборах в региональный парламент 2020 г. ЕР набрала 28,71% голосов по спискам. Тогда же в госсовет Коми по списку «Родины» прошел связанный с основателем ЧВК «Вагнер» политтехнолог Максим Шугалей. В день выборов он находился в плену в Ливии.
На выборах президента России 2024 г. в Коми была самая низкая явка в России – 58,52% (средняя – 77,49%). Близкий к администрации президента источник связывал это с тем, что региональные власти не провели заранее чистку списков избирателей (т. е. не убрали из них тех, кто уехал и фактически не может голосовать в республике). Результат Владимира Путина был выше 80%, по стране в среднем – 87,28%.
Обыски в «Револьт-центре»
В республике в предстоящий единый день голосования 14 сентября будут выбирать депутатов госсовета и совета Сыктывкара, предстоят и другие кампании.
Также ФСБ провела обыск в сыктывкарском «Револьт-центре» и возбудила уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ) в отношении его сооснователя и экс-директора регионального издания «7x7» (внесено Минюстом России в реестр иноагентов) Павла Андреева. Политолог Александр Кынев считает, что между региональными выборами и ситуацией вокруг «Револьт-центра» может быть связь.
«В регионе много лет существует неформальная коалиция, и «Револьт-центр» – часть этой инфраструктуры», – уверен эксперт. По словам Кынева, команда Михайлова тоже представляет собой коалицию, где есть множество пересечений с активистами.
Михайлов в конце мая обращался к муниципальным депутатам с просьбой связаться с ним для оказания помощи в прохождении муниципального фильтра. По словам коммуниста, в его команде разработали алгоритм, как «безопасно» поставить за него подпись. Кынев отмечает, что сам факт сбора подписей не гарантирует регистрации, поскольку кандидаты в предыдущие годы неоднократно заявляли о прохождении муниципального фильтра, но в итоге им либо не хватало одной-двух подписей, либо автографы были собраны не во всех необходимых муниципальных образованиях. В Коми муниципальный фильтр составляет максимальные 10%.
Эксперт также обратил внимание на «публичный уход [сенатора Елены] Шумиловой». Представитель госсовета Коми в Совете Федерации Шумилова написала заявление о досрочном сложении полномочий 16 июня после поражения на праймериз ЕР по отбору кандидатов в депутаты регионального парламента. Одновременно с этим она сдала партбилет. На праймериз в Центральном одномандатном округе, где участвовала Шумилова, победил депутат совета Сыктывкара Александр Шучалин.
Кампания в Республике Коми может стать одной из самых сложных для действующей власти, считает политолог Ростислав Туровский. «Если Олег Михайлов сумеет пройти регистрацию, то конкуренция на выборах может оказаться нешуточной. Если в регистрации ему будет отказано, это может вызвать публичный скандал и негативно повлиять на имидж действующего главы региона. Идеального для Гольдштейна решения в данной ситуации нет, так что ему придется приложить немало усилий для того, чтобы снизить всевозможные риски», – сказал он «Ведомостям».