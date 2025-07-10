Избирательная кампания в Коми обрастает скандалами

Ростислав Гольдштейн – третий с 2020 г. глава региона. Его предшественник Владимир Уйба, назначенный врио главы республики 2 апреля 2020 г., досрочно покинул свой пост 5 ноября 2024 г. До Уйбы Республику Коми с 2015 г. возглавлял Сергей Гапликов, который также ушел в отставку, не дожидаясь окончания первого срока. На выборах в региональный парламент 2020 г. ЕР набрала 28,71% голосов по спискам. Тогда же в госсовет Коми по списку «Родины» прошел связанный с основателем ЧВК «Вагнер» политтехнолог Максим Шугалей. В день выборов он находился в плену в Ливии.