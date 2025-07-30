Почему Евросоюз угрожает лишить финансирования Украину

Почему Евросоюз угрожает лишить финансирования УкраинуБлоку очень не понравилось, что у антикоррупционных органов отобрали независимость
Антикоррупционный комитет Верховной рады Украины поддержал президентский законопроект № 13533 о возвращении независимости антикоррупционным структурам страны – Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Как утверждается 29 июля в Telegram-канале украинского парламента, «законопроект имеет целью гарантировать укрепление институциональной независимости НАБУ и САП». До этого о «единогласной» поддержке профильным комитетом инициативы в своем Telegram-канале сообщил депутат Рады от фракции «Голос» Ярослав Железняк. По его словам, документ 30 июля рассмотрит комитет по правоохранительной деятельности.
Незадолго до этого в европейских и украинских СМИ появились публикации об угрозе Украине остаться без финансовой помощи Евросоюза (ЕС) из-за лишения независимости НАБУ и САП. 29 июля украинское издание «Экономическая правда» (ЭП) сообщило со ссылкой на источники, что представители ЕС довели до сведения нового украинского премьера Юлии Свириденко о «паузе» при выделении финпомощи Киеву «до исправления ситуации». За день до публикации ЭП немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung также написала, что Еврокомиссия (ЕК) пригрозила Киеву приостановкой финансирования на сумму в 50 млрд евро. 27 июля о ситуации с НАБУ и САП высказалась в Х глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: «Украина уже многого достигла на своем европейском пути. Она должна опираться на эти прочные основы и сохранять независимые антикоррупционные органы, которые являются краеугольными камнями верховенства закона на Украине».
В контексте европейской помощи Киеву сейчас речь идет о доле ЕС в 17,2 млрд евро в ERA Loans – кредитной программе стран G7. Эту сумму Украина хотела получить до конца 2025 г. Из-за скандала вокруг НАБУ и САП Украина может остаться без денег и в рамках программы Ukraine Facility общей суммой в 12,5 млрд евро. Совокупно помощь оценивается до 30 млрд евро – а это большая часть от запланированного Киевом дефицита бюджета. При этом часть средств от ЕС уже поступила на счета правительства. По данным минфина Украины, она получила 3,7 млрд евро по Ukraine Facility и еще 8 млрд евро от доходов с замороженных российских активов.
Но на 2026 г. денег украинским властям все еще не хватает – если с помощью ЕС прогнозируется дефицит в $19 млрд, то без них – $40 млрд. Всего, по подсчетам ЭП, попытка подчинить НАБУ и САП может обойтись в $60 млрд (при общей сумме помощи Украине $138,9 млрд с 2022 г.). Негативного сценария можно избежать, если 31 июля НАБУ и САП вернут независимость, и тогда Киев сможет без проблем получить следующий транш ЕС в начале августа.
Бюджет Украины на 2025 г. был принят с рекордным дефицитом в 1,55 трлн гривен ($39,5 млрд), что составляет 19,4% ВВП. Авторы тех расчетов надеялись, что внешнее финансирование составит $38,4 млрд, напоминает научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Максим Бороденко. Проблема состоит в том, что бюджет принимался исходя из гипотезы об окончании боевых действий к концу лета 2025 г., а ВСУ требуют все больше расходов: в январе – апреле они выросли на 55,6%, поясняет эксперт.
На это, продолжает он, накладывается сокращение внешней помощи – в начале июня 2025 г. власти Украины заявили о дыре на 400–500 млрд гривен (порядка $100 млн), а ситуация стала столь сложной, что Рада приняла законопроект о пересмотре бюджета. «Без внешней помощи украинская экономика не справится. С приходом к власти Дональда Трампа США приостановили финансирование де-факто, а помощи международных организаций хватает лишь на текущие нужны. Так главным донором для Украины стал Евросоюз», – отмечает эксперт. Брюссель, продолжает Бороденко, в последнее время наращивал поддержку: в конце июня по итогам саммита ЕС было анонсировано выделение 30,6 млрд евро до конца 2025 г. А до того 3,5 млрд евро были выделены в рамках фонда для Киева и 7 млрд евро по линии G7. «Без ЕС украинская экономика не сможет оставаться на плаву», – делает он вывод.
Попытка поставить НАБУ и САП, которые имели независимый статус с момента своего создания в 2015 г., под контроль генпрокурора страны была предпринята 22 июля. Верховная рада проголосовала за соответствующий законопроект: 263 депутата, в основном из пропрезидентской фракции «Слуга народа», высказались в пользу его принятия. Часть депутатов пытались сорвать голосование. Инициатива встретила сопротивление и граждан Украины, которые впервые с момента начала СВО вышли на уличные протесты. В итоге подписавший закон о ликвидации независимости НАБУ и САП президент страны Владимир Зеленский уже 24 июля внес поправки и соответствующий законопроект в Раду, призванные восстановить статус-кво. Голосование по нему в парламенте назначено на 31 июля. Но, по данным Financial Times, депутаты «Слуги народа» сейчас боятся «мести» НАБУ и не очень сильно стремятся голосовать за восстановление независимости этого органа.
Правовые основания приостановки помощи ЕС связаны с несоблюдением Украиной международных обязательств по верховенству права, демократических механизмов, прав человека, «хорошего управления» и борьбы с коррупцией, отмечает партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков. По его словам, здесь фигурируют программы Макрофинансовой помощи (МФП) ЕС и фонда Ukraine Facility: «ЕС через ЕК и Европейскую службу внешних действий отслеживает уровень коррупции, борьбу украинских властей с ней, ведет аудит».
Ключевым документом в этом контексте, отмечает Рачков, стало соглашение Украины с ЕК (ULCM Agreement) и соглашение о кредите ЕС по линии МФП от 3 декабря 2024 г. А они, в свою очередь, отображены в регламенте ЕС 2024/2773 Европарламента и Совета ЕС от 24 октября 2024 г. о создании механизма кредитного сотрудничества для Украины и предоставлении ей исключительной МФП, поясняет юрист. В преамбуле соглашения, указывает Рачков, отмечается призыв дать «эффективную защиту финансовых интересов союза, связанных с займом МФП, путем мер по борьбе с мошенничеством, коррупцией и любыми другими нарушениями, связанными с кредитом». Упоминания коррупции и приостановки траншей при ее обнаружении есть в ст. 11 и 15 документа.
Для Европы ситуация с НАБУ и САП – история про «подсчет денег» и контроль украинских элит с недопущением усиления единого центра, сходятся эксперты. Эти институции создавались с 2014 г. западными структурами как внешние органы, неподвластные президенту и правительству Украины. Сейчас под давлением Зеленский идет на уступки – он не ожидал столь сильного противодействия, говорит завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков. В Киеве рассчитывали, что на фоне конкуренции ЕС с администрацией президента США Дональда Трампа Брюссель спустит Украине с рук ликвидацию НАБУ. Бороденко также отмечает, что Зеленский и его окружение не рассчитывали и на критику с американской стороны, так как НАБУ и САП создавались при участии оппонентов Трампа из демпартии. «Угрозы лишить Украину европейской помощи – серьезный рычаг давления, так как она критически зависит от внешнего финансирования», – подытоживает Скориков.