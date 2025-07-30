Почему Евросоюз угрожает лишить финансирования Украину

Для Европы ситуация с НАБУ и САП – история про «подсчет денег» и контроль украинских элит с недопущением усиления единого центра, сходятся эксперты. Эти институции создавались с 2014 г. западными структурами как внешние органы, неподвластные президенту и правительству Украины. Сейчас под давлением Зеленский идет на уступки – он не ожидал столь сильного противодействия, говорит завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков. В Киеве рассчитывали, что на фоне конкуренции ЕС с администрацией президента США Дональда Трампа Брюссель спустит Украине с рук ликвидацию НАБУ. Бороденко также отмечает, что Зеленский и его окружение не рассчитывали и на критику с американской стороны, так как НАБУ и САП создавались при участии оппонентов Трампа из демпартии. «Угрозы лишить Украину европейской помощи – серьезный рычаг давления, так как она критически зависит от внешнего финансирования», – подытоживает Скориков.