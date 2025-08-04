«Русские заслуживают похвалы»: что западные СМИ писали после Игр-80

«Русские заслуживают похвалы»: что западные СМИ писали после Игр-80СССР стал победителем в спортивном и идеологическом смыслах
45 лет назад в Москве завершились XXII летние Олимпийские игры. Бойкот со стороны США не достиг поставленных целей, зато помог СССР показать исторический рекорд в медальном зачете. В рамках цикла, посвященного Играм-80, «Ведомости» вспоминают, что писали западные СМИ по итогам первой и последней отечественной Олимпиады.
Süddeutsche Zeitung (ФРГ)
«[Бойкот] не достиг того успеха, на который изначально надеялся [президент США] Джимми Картер. Даже если он и разозлил советское правительство, он не смог испортить Игры <...> Куда больше злились бойкотирующие страны и уж точно их спортсмены <...> Учитывая огромные усилия и скромный результат, многое говорит о том, что Олимпиада в ближайшее время больше не будет использоваться в качестве инструмента внешней политики».
The New York Times (США)
«СССР должен получить высшую оценку за мастерство своих спортсменов и организаторские способности, но советские лидеры не достигли главной политической цели – сделать Москву на две недели столицей человечества».
«Игры запомнятся, прежде всего, радушным гостеприимством хозяев <...> Русские устроили званый ужин, который Лос-Анджелес не сможет повторить через четыре года. Летние Игры резко контрастировали с зимними в Лейк-Плэсиде, где царила вопиющая неэффективность практически во всем, от общественного транспорта до продажи билетов. <...> Но хотя обилие рабочей силы и техники достигло совершенства, в течение этих двух недель царила атмосфера пустоты <...> Меры безопасности были настолько строгими, что почти все спортсмены были лишены радости победного круга или спонтанного празднования».
Советские болельщики освистывали спортсменов, жалуется корреспондент. Доставалось не только капиталистам, но и своим. Например, двукратному олимпийскому чемпиону, штангисту Василию Алексееву, который не смог взять начальный вес. «Советские болельщики, похоже, избалованы количеством золотых медалей своих сборных. Американская публика может быть столь же невоспитанной на профессиональных спортивных мероприятиях. Но даже советская хоккейная команда и фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев пользовались уважением во время зимних Игр-1980».
«Чего не хватало иностранным туристам, так это спонтанного веселья, которое они помнят по Олимпиаде в Монреале, Мюнхене и Мехико или о котором рассказывали им друзья. Усиленные меры безопасности, принятые советскими властями, свели на нет все шансы на неформальное общение иностранцев и россиян на улицах, площадях, в домах и гостиничных вестибюлях. Московская Олимпиада, несмотря на все официальные попытки создать атмосферу дружелюбия, запомнится как одна из самых суровых Олимпиад в истории движения».
Le Figaro (Франция)
«Одним из последних образов этой мрачной комедии, пожалуй, самым болезненным для французов, останется жалкий искупительный визит делегации наших спортсменов к кремлевскому начальству. Ах да, они собирались высказать им все, что думали. Их приняли "очень любезно". Разговор был откровенным. Им поклялись, что в Советском Союзе есть только обычные заключенные. И, в качестве высшей награды за оказанную услугу им щедро разрешили отправлять открытки диссидентам. Эти открытки будут доставлены им в тюрьму почтальонами КГБ. А Афганистан? Ответ одного из замечательных послов французского спорта в интервью телеканалу TF1: "Мы об этом не говорили... и они с нами об этом не говорили"».
The Times (Великобритания)
«Русские заслуживают похвалы за то, что выполнили все обязательства, возложенные на них Международным олимпийским комитетом (МОК)», – пишет корреспондент, но тут же рассказывает о «жгучем желании вернуться домой». Отчасти из-за того, что в результате бойкота многие соревнования превратились в симуляцию, отчасти из-за «репрессивной природы советского общества» и мер безопасности: о спонтанных визитах в другие отели можно было забыть, а бронирование столика в ресторане отнюдь не означало, что тебя пустят в заведение.
Die Welt (ФРГ)
«За исключением нескольких мелких инцидентов и протестов все прошло по плану, как и было задумано советскими организаторами. Сообщается, что на Красной площади мужчина пытался себя поджечь. Ирландец, попытавшийся сфотографировать происходящее, был избит агентами КГБ. Бельгиец, навещавший московских диссидентов и предлагавший им передать письма на Запад, был задержан на 10 часов по подозрению в шпионаже и депортирован. Но это довольно безобидно – мог бы оказаться в ГУЛАГе <…> Игры оказались пустышкой не только потому, что не было США, ФРГ и Японии. СССР не удалось превратить суровую и неприглядную Москву в фон для веселых игр. При брежневском социализме даже потемкинские деревни уже не так хороши, как в царское время».
Le Monde (Франция)
Газета называет эту Олимпиаду игрой компромиссов: «Олимпийское движение, скорее всего, не оправилось бы, если бы советские лидеры потерпели неудачу <…> Компромиссы были видны даже в том, что все стороны закрывали глаза на ряд нарушений, в том числе в судействе, хотя на Играх в других странах они вызвали бы яростные споры».
Corriere della serra (Италия)
«На церемонии открытия XXII Олимпийских игр не менее 30 спортсменов в безупречных синих куртках несли табличку с надписью "Афганистан" и им достались самые громкие аплодисменты, если не считать советскую сборную. Но на олимпийских полях их почти не было видно. Ни одного афганца в легкой атлетике, королеве игр и самой популярной дисциплине в мире. Ни малейшего участия в велоспорте или гребле, фехтовании или гимнастике, стрельбе или любом другом командном виде спорта. Так кто же были эти 30 молодых людей в синих куртках? Загадка...»
The Washington Post (США)
«Мистический патриотизм [в СССР] может показаться западным людям необъяснимым, но это важная часть советской психологической реальности. Он подкрепляется тем, что советские граждане неспособны сформировать целостное представление о мире за пределами их собственных, закрытых границ, поскольку у них нет доступа к информации. В этих условиях Кремль, несомненно, одержал внутреннюю победу».
В одной из статей – сводки из разных стран. Обычно жители ГДР ловили сигнал из ФРГ, но во время Олимпиады западногерманское телевидение бойкотировало Игры, а восточногерманское, наоборот, транслировало их в прямом эфире. В итоге в ФРГ принялись ловить социалистически каналы. «Игры прошли с большим успехом, нежели того желал Картер, но не так грандиозно, как полагают в СССР. В конце концов, Игры оказались недостаточно захватывающими, чтобы отвлечь Леонида [Брежнева] от отпуска».
Газета цитирует главу МОК Майкла Морриса Килланина: американский бойкот провалился, потому что «Белый дом не изучил, как организован международный спорт». Зато советские спортсмены завоевали 197 медалей, их них 80 – золотых. Это превзошло прежние рекорды СССР: 50 золотых медалей в Мюнхене-72 и 125 наград в общем зачете в Монреале-76. «Однако [на этой Олимпиаде] Советы старательно не выставляли напоказ свою монополию на медали перед остальным миром. Для этого они слишком подкованы в дипломатии».
«Сложная компьютеризированная информационная система работала безупречно. Связь и транспорт были на должном уровне. Безопасность и бюрократия сводили с ума, но готовность персонала низшего звена, особенно советской молодежи, была искренней и воодушевляющей». На высоте была и цензура, сумевшая скрыть бойкот, констатирует газета: «Рядовой гражданин, следивший по играм по СМИ, понятия не имел, что что-то не так».