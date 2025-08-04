«Русские заслуживают похвалы»: что западные СМИ писали после Игр-80

«За исключением нескольких мелких инцидентов и протестов все прошло по плану, как и было задумано советскими организаторами. Сообщается, что на Красной площади мужчина пытался себя поджечь. Ирландец, попытавшийся сфотографировать происходящее, был избит агентами КГБ. Бельгиец, навещавший московских диссидентов и предлагавший им передать письма на Запад, был задержан на 10 часов по подозрению в шпионаже и депортирован. Но это довольно безобидно – мог бы оказаться в ГУЛАГе <…> Игры оказались пустышкой не только потому, что не было США, ФРГ и Японии. СССР не удалось превратить суровую и неприглядную Москву в фон для веселых игр. При брежневском социализме даже потемкинские деревни уже не так хороши, как в царское время».