Только три думские партии подписали соглашение с ОП о наблюдении на выборах

Только три думские партии подписали соглашение с ОП о наблюдении на выборахУ оппозиции есть вопросы к объективности этого института, а у экспертов – к его эффективности
Общественная палата (ОП) и 15 политических партий, среди которых только три парламентские – «Единая Россия» (ЕР), ЛДПР и «Новые люди» – подписали соглашение о сотрудничестве в ходе единого дня голосования (ЕДГ) для наблюдения на выборах. Оно включает в себя взаимные консультации по этой теме, обсуждение методик и стандартов наблюдения, а также участие в образовательных программах.
Две из пяти думских партий от подписания отказались. «Справедливая Россия» (СР) обычно не подписывает таких соглашений, заявил «Ведомостям» лидер партии Сергей Миронов через представителя. «Исключением стал прошлый, 2024 год, когда на президентских выборах наша партия поддержала Владимира Путина. Поскольку мы не выдвигали своего кандидата, то не могли назначать наблюдателей и членов избиркомов, и соглашение с ОП стало для нас рычагом контроля», – пояснил он. По его словам, в этом году сторонняя помощь партии не нужна.
В КПРФ убеждены, что соглашения с общественниками – «фикция», сказал «Ведомостям» секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов. «Есть хотя бы какие-то нарушения, которые все вот эти наблюдатели нашли? Ни одного», – уверен он. Поэтому коммунисты самостоятельно выставят партийных наблюдателей, заключил Обухов. Электоральный эксперт Аркадий Любарев также считает, что такое наблюдение получается либо имитацией, либо «используется для борьбы с реальными наблюдателями».
Без «Голоса»
По словам секретаря ОП РФ Лидии Михеевой, напротив, общественное наблюдение – «непредвзятое и не настроено на то, чтобы обеспечить интересы кого-то из кандидатов». «Задача ОП – организовать беспристрастный контроль за всеми процедурами на местах. Мы одинаково удалены от всех партий, от тех, кто будет принимать участие в выборах. Наша задача – гарантировать каждому избирателю возможность сформировать свое мнение и безо всякого воздействия на его волю отдать свой голос», – акцентировала внимание она в ходе подписания соглашения. Всего более чем за 10 лет существования общественного наблюдения в этом процессе приняли участие более 1 млн человек, добавил сопредседатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
Соглашение помимо ЕР, ЛДПР и «Новых людей» подписали 12 непарламентских партий: Российская партия свободы и справедливости, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Коммунисты России», Казачья партия Российской Федерации, Демократическая партия России, Партия прямой демократии, Партия прогресса, Партия за справедливость, «Зеленые», «Зеленая альтернатива», «Родина», «Гражданская платформа».
ЕДГ-2025
Всем партиям – и малым, и думским – необходимо взаимодействовать по части обеспечения прозрачности хода выборов, чтобы результаты ЕДГ ни у кого не вызвали вопросов, сказал член президиума генсовета ЕР сенатор Сергей Перминов при подписании соглашения. Единороссы ориентируют своих кандидатов на получение легитимных результатов, добавил он.
ЛДПР также заинтересована в том, чтобы легитимность, честность и прозрачность выборов была обеспечена «на высшем уровне», заявил замруководителя центрального аппарата партии по сопровождению избирательных кампаний Давыд Губарь. Для «Новых людей» выборы – это проверка доверия общества, поэтому чем прозрачнее будет избирательная кампания, тем более легитимными окажутся ее итоги, добавил руководитель исполкома «Новых людей» Айрат Ахметзянов.
Общественное наблюдение обеспечивает стандарт оснащения и работы участковых избирательных комиссий, но против заранее продуманных фальсификаций оно вряд ли будет эффективно, поскольку там требуются разные варианты отслеживания и реагирования, которые не встроены в систему общественного наблюдения, сказал «Ведомостям» электоральный юрист Олег Захаров. Например, общественный наблюдатель не станет подавать иски на действия комиссии и писать жалобы в прокуратуру и полицию, а это иногда единственный способ заблокировать действия по фальсификации, указал он. «Поэтому общественное наблюдение полезно для обеспечения стабильности и единообразия избирательного процесса, но для борьбы с фальсификациями требуется мотивированное наблюдение от кандидатов и партий», – резюмировал Захаров.