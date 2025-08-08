Только три думские партии подписали соглашение с ОП о наблюдении на выборах

По словам секретаря ОП РФ Лидии Михеевой, напротив, общественное наблюдение – «непредвзятое и не настроено на то, чтобы обеспечить интересы кого-то из кандидатов». «Задача ОП – организовать беспристрастный контроль за всеми процедурами на местах. Мы одинаково удалены от всех партий, от тех, кто будет принимать участие в выборах. Наша задача – гарантировать каждому избирателю возможность сформировать свое мнение и безо всякого воздействия на его волю отдать свой голос», – акцентировала внимание она в ходе подписания соглашения. Всего более чем за 10 лет существования общественного наблюдения в этом процессе приняли участие более 1 млн человек, добавил сопредседатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.