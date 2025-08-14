Глава «Росатома» обвинил ВСУ в эскалации перед встречей Путина и Трампа

Глава «Росатома» обвинил ВСУ в эскалации перед встречей Путина и ТрампаИнтенсивность атак на Запорожскую АЭС и Энергодар растет весь последний месяц, погибли трое жителей
Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили интенсивность атак на территорию Запорожской АЭС и Энергодар в последние недели с целью расшатать ситуацию накануне переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев в эфире телеканала «России 24».
«Это уже такая, к сожалению, традиционная политика по попыткам держания в страхе жителей Энергодара. Но вот эти попытки все время нагнетать страх, запугивать, они продолжаются как массово, так и индивидуально», – пояснил он.
13 августа в «Росатоме» рассказали, что ВСУ ведут обстрелы Энергодара и территорий, прилегающих к Запорожской АЭС, на ежедневной основе. В ведомстве отметили, что интенсивность атак украинской стороны на ЗАЭС и прилегающую территорию растет весь последний месяц. Это приводит к жертвам среди мирного населения. По данным Росатома, за последние три недели в результате атак ВСУ погибли трое жителей Энергодара – двое мужчин и женщина-пенсионерка.
Днем ранее украинская армия атаковала территорию возле ЗАЭС, в результате произошло возгорание сухой травы. Глава Запорожской области Евгений Балицкий тогда отметил, что ситуация находится под контролем и не несет никаких последствий для станции и жителей: «Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме».
Директор по коммуникациям российской администрации ЗАЭС Евгения Яшина 10 августа заявила, что атаки создают критическую ситуацию вокруг ЗАЭС, а также сложную психологическую обстановку.
Встреча Путина и Трампа ожидается 15 августа в Анкоридже на Аляске. По данным CNN, местом ее проведения будет объединенная военная база Элмендорф-Ричардсон. Помощник президента России Юрий Ушаков уточнял, что главной темой саммита станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.