Глава «Росатома» обвинил ВСУ в эскалации перед встречей Путина и Трампа

13 августа в «Росатоме» рассказали, что ВСУ ведут обстрелы Энергодара и территорий, прилегающих к Запорожской АЭС, на ежедневной основе. В ведомстве отметили, что интенсивность атак украинской стороны на ЗАЭС и прилегающую территорию растет весь последний месяц. Это приводит к жертвам среди мирного населения. По данным Росатома, за последние три недели в результате атак ВСУ погибли трое жителей Энергодара – двое мужчин и женщина-пенсионерка.