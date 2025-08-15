Минюст включил в реестр иноагентов «Револьт-Центр»

В России статус иностранного агента существует с 2012 г. Получение такого статуса влечет лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу и участие в выборах, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Кроме того, гражданам, которые считаются иноагентами, оформляют отдельные специальные счета для получения дохода от творческой деятельности.