Минюст включил в реестр иноагентов «Револьт-Центр»Список также пополнили четыре физических лица
Министерство юстиции России добавило в реестр иноагентов священника Иоанна Курмоярова, писателя и публициста Марка Солонина, журналиста и экс-депутата Калининградской областной думы Игоря Рудникова, журналиста Марка Кротова и сыктывкарское культурное пространство «Револьт-Центр». Об этом сообщается на сайте ведомства.
Утверждается, что Курмояров распространял недостоверные сведения о политике российской власти и РПЦ, выступал против спецоперации и делился информацией, направленной «на формирование негативного образа» ВС РФ. Он также участвовал в распространении материалов иноагентов и организаций, чья деятельность считается нежелательной в РФ. Проживает за пределами России.
Солонин, как считает Минюст, делился недостоверными данными о решениях российской власти и сведениями, направленными на формирование негативного образа армии. Он высказывался против российско-украинского конфликта и призывал к поддержке вооруженных сил Украины. Кроме того, публицист принимал участие в распространении сообщений иноагентов. Он находится за пределами России.
По мнению ведомства, Рудников участвовал в распространении материалов иностранных агентов и организаций, внесенных в перечень нежелательных в России. Он также делился недостоверными данными о решениях органов власти и сведениями, формирующими негативный образ ВС РФ. Журналист выступал против спецоперации. Он живет за пределами РФ.
Кротов делился недостоверными данными о политике органов российской власти и сведениями, направленными на формирование негативного образа армии страны, говорится на сайте Минюста. Он выступал против конфликта на Украине и участвовал в создании материалов иностранных агентов. Журналист также сотрудничает с организацией, внесенной в реестр иноагентов.
«Револьт-Центр» сообщал недостоверную информацию о решениях российской власти и избирательной системе страны. Объединение участвовало в распространении сообщений иностранных агентов, оно также взаимодействует с иностранными организациями и иноагентами.
По распоряжению Минюста России из реестра иноагентов в связи с ликвидацией исключено ООО «Философия ненасилия». Его включили в соответствующий список в январе 2023 г.
В России статус иностранного агента существует с 2012 г. Получение такого статуса влечет лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу и участие в выборах, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Кроме того, гражданам, которые считаются иноагентами, оформляют отдельные специальные счета для получения дохода от творческой деятельности.
29 июля «Ведомости» писали, что Минюст и территориальные органы министерства смогут самостоятельно выписывать протоколы об административных правонарушениях за неисполнение требований или воспрепятствование им сотрудника ведомства, осуществляющего госконтроль за соблюдением законодательства об иноагентах. Соответствующий проект закона размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.