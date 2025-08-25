Игорь Краснов претендует на должность председателя Верховного суда

Согласно п. 5 ст. 5 закона «О статусе судей», квалификационный экзамен на должность судьи сдают граждане, не являющиеся судьями, и судьи, пребывающие в отставке более трех лет подряд, за исключением граждан, которые имеют ученую степень кандидата юридических наук или доктора юридических наук и которым присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации», а также судей, пребывающих в отставке и привлекаемых к осуществлению правосудия в порядке, установленном статьей 7.1 настоящего Закона.