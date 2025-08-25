Газета
Главная / Политика /

Игорь Краснов претендует на должность председателя Верховного суда

Генпрокурор откликнулся на вакансию в последний день приема заявок ВККС
Яна Суринская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Генеральный прокурор России Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда. Об этом сообщил председатель Высшей квалификационной коллегии судей РФ Николай Тимошин.

Согласно п. 5 ст. 5 закона «О статусе судей», квалификационный экзамен на должность судьи сдают граждане, не являющиеся судьями, и судьи, пребывающие в отставке более трех лет подряд, за исключением граждан, которые имеют ученую степень кандидата юридических наук или доктора юридических наук и которым присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации», а также судей, пребывающих в отставке и привлекаемых к осуществлению правосудия в порядке, установленном статьей 7.1 настоящего Закона.

22 августа президент Владимир Путин присвоил Краснову звание заслуженного юриста РФ за «заслуги в укреплении законности и многолетнюю плодотворную работу», писали «Ведомости».

Пост был вакантным с 22 июля, когда умерла глава Верховного суда Ирина Подносова. 21 августа в Высшей экзаменационной комиссии судей должен был пройти квалификационный экзамен на должность председателя суда. Но он не состоялся из-за отсутствия заявлений и документов, необходимых для участия в конкурсе.

Экзамен на должность главы Верховного суда отменен из-за отсутствия кандидатов

Общество

Краснов занимает пост генпрокурора РФ с января 2020 г. До этого работал заместителем председателя СК Александра Бастрыкина, курировал Главное следственное управление ведомства.

Краснов начал работу в следственных органах прокуратуры в 1997 г., с 2007 г. работал в следственных органах Следственного комитета при прокуратуре, а с 2011-го – в СКР. В 2016 г. назначен заместителем председателя СК Александра Бастрыкина, курировал Главное следственное управление ведомства.

Будучи следователем по особо важным делам при председателе СК, руководил расследованиями убийства Бориса Немцова, покушения на Анатолия Чубайса, убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой участниками «Боевой организации русских националистов». Краснов также курировал расследование дел в отношении бывших губернаторов Сахалинской области Александра Хорошавина, Кировской области Никиты Белых, Республики Коми Вячеслава Гайзера и экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева.

22 января 2025 г. президент переназначил Краснова на должность генпрокурора. Срок полномочий составляет пять лет.

