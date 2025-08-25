Чем известен генпрокурор Игорь Краснов

Чем известен генпрокурор Игорь КрасновОн выдвинулся на пост председателя Верховного суда
25 августа генеральный прокурор России Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда. Он стал единственным кандидатом на пост, следует из сообщения Высшей квалификационной коллегии судей. Прием заявлений на вакантную должность окончен. Чем известен Краснов – в справке «Ведомостей».
Краснов Игорь Викторович родился в Архангельске 24 декабря 1975 г. В 1998 г. он окончил Поморский государственный университет имени Ломоносова (ныне – Северный федеральный университет) по специальности «юриспруденция».
Работать в прокуратуре начал еще студентом в 1997-м. Его первая официальная должность – следователь прокуратуры Холмогорского района Архангельской области. В 2006–2007 гг. Игорь Краснов перебрался в Москву и стал следователем центрального аппарата Генеральной прокуратуры России.
В 2007 г. он перешел во вновь образованный Следственный комитет России, где стал старшим следователем по особо важным делам при председателе СКР. В новом ведомстве занимался резонансными делами. В частности, в 2005-м вел дело о покушении на руководителя РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса. Среди прочих в нем обвиняли националиста Ивана Миронова и полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова. Впоследствии эти фигуранты были оправданы судом, а Иван Миронов называл Краснова «одной из самых жестких фигур в силовом блоке России».
С 2009 г. Игорь Краснов расследовал дело об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. По ним осуждены Никита Тихонов и Евгений Хасис, которые причастны к деятельности «Боевой организации русских националистов» (БОРН). Адвокат и представитель семьи Бабуровой Владимир Жеребенков называл Игоря Краснова «прекрасным специалистом», который «самостоятельно проделал все шаги по карьерной лестнице».
В 2014–2015 гг. Игорь Краснов вел дела о хищениях при строительстве космодрома Восточный и убийстве Бориса Немцова. В марте 2015 г. председатель правозащитной ассоциации «Агора»
В мае 2015 г. стало известно, что Игоря Краснова назначили руководителем новой структуры внутри СКР – управления по расследованию особо важных дел. По данным СМИ, в него вошли опытные следователи преимущественно с генеральскими погонами. В ноябре того же года Краснов возглавил следственную группу по делу о расстреле царской семьи. Под его руководством эксперты подтвердили, что найденные под Екатеринбургом останки принадлежат императору Николаю II и членам его семьи.
В апреле 2016 г. назначен заместителем председателя СКР Александра Бастрыкина. В новой должности он курировал Главное управление по расследованию особо важных дел и Главное следственное управление СКР. По данным СМИ, Краснов контролировал антикоррупционные расследования в отношении экс-министра экономразвития Алексея Улюкаева, экс-губернаторов Сахалинской области Александра Хорошавина, Кировской области Никиты Белых и Республики Коми Вячеслава Гайзера.
22 января 2020 г. по представлению президента России Владимира Путина утвержден на должность генпрокурора России (сменил Юрия Чайку). После голосования в Совете Федерации Валентина Матвиенко отметила, что назначение Краснова не является политическим. «Очень важно, что кандидат на должность генерального прокурора – человек из системы, не из Садового кольца», – сказала глава СФ РФ. В связи с новой должностью в феврале 2020-го Краснов также вошел в Совет безопасности России.
Будучи генпрокурором, Игорь Краснов провел «чистку рядов» от «решал» среди прокуроров. При нем к уголовной ответственности привлекли не менее 18 прокуроров, за нарушение присяги от должности освободили 19, за порочащие честь мундира проступки – еще 48. Также Краснов возродил выезд прокуроров «на резонансные преступления, на преступления в отношении детей, крупные аварии, катастрофы» и изменил принцип подготовки кадров – например, издал приказ, «по которому за ошибки молодых прокуроров отвечают их руководители».
По данным СМИ, в 2021 г. Игорь Краснов подписал иск Генпрокуратуры в Верховный суд с требованием ликвидировать старейшую ассоциацию правозащитных организаций – международное историко-просветительское общество «Мемориал»
В 2022 г. во время частичной мобилизации Краснов поручил прокурорам контролировать процесс ее проведения, в том числе с выездом в военкоматы и на места сборов. В 2023 г. во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в эфире «России 24» он сообщил, что прокуроры возвратили свыше 9000 граждан, незаконно мобилизованных во время спецоперации.
Параллельно Игорь Краснов рассказал СМИ в 2024-м, что в судебном порядке государству возвратили 15 стратегических предприятий военно-промышленного комплекса стоимостью около 333 млрд руб. По его словам, они «незаконно выбыли из ее владения, а в некоторых случаях попали под иностранный контроль». «После принятия решения об обращении имущества в доход государства мы [прокуратура России] контролируем его исполнение вплоть до поступления объектов в казну и оформления прав на них. Действуем прямо и открыто. Для нас нет никаких выгодоприобретателей, кроме государства», – говорил он в интервью.
22 января 2025 г. Владимир Путин переназначил Игоря Краснова на должность генпрокурора России. Согласно последней опубликованной декларации, его доходы в этой должности составляют около 9,8 млн руб. в год (приведены цифры за 2021-й).
Генерал-лейтенант юстиции. Имеет государственные награды, в том числе орден Александра Невского и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. С 2021 г. Краснов находится под санкциями ЕС в связи с задержанием и уголовными делами против Алексея Навального (признан в России экстремистом).