Чем известен генпрокурор Игорь Краснов

Параллельно Игорь Краснов рассказал СМИ в 2024-м, что в судебном порядке государству возвратили 15 стратегических предприятий военно-промышленного комплекса стоимостью около 333 млрд руб. По его словам, они «незаконно выбыли из ее владения, а в некоторых случаях попали под иностранный контроль». «После принятия решения об обращении имущества в доход государства мы [прокуратура России] контролируем его исполнение вплоть до поступления объектов в казну и оформления прав на них. Действуем прямо и открыто. Для нас нет никаких выгодоприобретателей, кроме государства», – говорил он в интервью.