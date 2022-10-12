На особом контроле: почему частичная мобилизация вызывает вопросы

В случае получения повестки он рекомендовал обращаться в военкоматы с актуальными данными о себе – семейном положении, образовании, состоянии здоровья, при этом имея документы, подтверждающие право на освобождение от частичной мобилизации. Кроме того, в комиссиях по мобилизации есть прокуроры, как и на пунктах сбора и в воинских частях, они проверяют соответствие военно-учетных специальностей и дают разъяснения. Также можно обратиться на горячие линии прокуратуры.