На особом контроле: почему частичная мобилизация вызывает вопросы

На особом контроле: почему частичная мобилизация вызывает вопросыПравила и практику ее проведения критикуют чиновники, политики и правозащитники
Российские чиновники, политики и правозащитники выступили с заявлениями и предложениями по исправлению ошибок, допущенных в ходе частичной мобилизации. Отреагировать на ситуацию требовал президент Владимир Путин.
Во всех регионах России с 21 сентября проводятся мобилизационные мероприятия. Тогда Путин сообщил, что Вооруженные силы России действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат 300 000 человек, или около 1% мобилизационного ресурса страны. 4 октября он сообщил, что в войска прибыли более 200 000 мобилизованных.
Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил 12 октября, что следует модернизировать мобилизационную систему в России.
«Безусловно, существующая мобилизационная система требует модернизации, внедрения интеллектуальных передовых технологий в закрытом контуре», – сказал он в интервью «РИА Новости». Глава надзорного ведомства добавил, что не стоит делать военкоматы «крайними», и призвал оказывать «коллективную помощь» для работы системы без сбоев.
Краснов рассказал, что делать, если мобилизуют ошибочно.
В случае получения повестки он рекомендовал обращаться в военкоматы с актуальными данными о себе – семейном положении, образовании, состоянии здоровья, при этом имея документы, подтверждающие право на освобождение от частичной мобилизации. Кроме того, в комиссиях по мобилизации есть прокуроры, как и на пунктах сбора и в воинских частях, они проверяют соответствие военно-учетных специальностей и дают разъяснения. Также можно обратиться на горячие линии прокуратуры.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня также высказался на тему частичной мобилизации, комментируя последние заявления ряда губернаторов. Он заявил, что «никакой новой волны» призыва не существует, а «определенные ошибки» при проведении частичной мобилизации «заметили все». «Сейчас будут приниматься меры по приведению в порядок этой системы», – уточнил представитель Кремля.
Предложения по корректировке системы обсуждает президентский Совет по правам человека (СПЧ). Правозащитники просят ввести медкомиссии на период мобилизации, а также установить четкие критерии по отсрочки. «Человек сможет отказаться, если он считает себя здоровым, подписать соответствующие документы и идти, но возможность пройти медкомиссию обязательно должна быть», – заявил «Коммерсанту» член СПЧ Кирилл Кабанов.
Сейчас попытки резервистов оспорить в суде призыв без проведения военно-врачебной комиссии пока остаются безуспешными. Кабанов упомянул «случаи призыва людей с тяжелыми хроническими заболеваниями или неподтвержденной инвалидностью, которую могла бы подтвердить комиссия». Предложенные изменения СПЧ внесены также на фоне скандалов с гибелью мобилизуемых.
Еще одно предложение СПЧ касается выплат мобилизованным. Кабанов считает признаком неравенства тот факт, что еще не все регионы объявили о социальных выплатах семьям призывников.
В Госдуме также 12 октября предложили создать должность военного омбудсмена. Соответствующий законопроект внесли депутаты от фракции «Новые люди». Они объяснили свою инициативу участившимися случаями неправомерного призыва на службу в рамках частичной мобилизации.
29 сентября президент России Владимир Путин в ходе совещания с Совбезом потребовал исправить все ошибки, допущенные в ходе частичной мобилизации, и вернуть тех, кто не подлежит призыву. В Омской области домой вернулись более 200 омичей, призванных по ошибке, отмечали в правительстве региона. В Москве работодателям удалось добиться отзыва около 400 повесток, которые получили сотрудники столичных предприятий, сообщало агентство городских новостей «Москва».
«Военкомы и их подчиненные пытаются выслужиться <...>. Нужна системная работа по защите прав тех, кто с оружием в руках защищает сейчас Родину. Существующего института гражданских омбудсменов явно недостаточно», – заявил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев. В «Новых людях» считают, что в задачи военного омбудсмена должно входить «создание эффективных механизмов по защите прав и законных интересов военнослужащих и военнообязанных». В рамках законопроекта военный омбудсмен назначается на пятилетний срок президентом. Кандидат должен быть старше 30 лет.
Это не первое предложение скорректировать правила мобилизации. Фракция «Справедливая Россия» 11 октября внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается освобождать от призыва граждан, чей близкий родственник, проходивший службу, погиб при исполнении.
Также в Госдуме и Совете Федерации 12 октября отреагировали на призыв премьер-министра Михаила Мишустина оказать дополнительную помощь бизнесу и предложили предоставить индивидуальным предпринимателям, подпавшим под мобилизацию, семь дней на передачу всех дел в своем бизнесе доверительному управляющему. И это не единственное изменение. Также законопроект устраняет правовую коллизию, из-за которой бизнес и служба в армии оказывались несовместимыми видами деятельности. Согласно действующему закону «О статусе военнослужащих», призванным запрещено заниматься предпринимательством. Законопроект это ограничение призван ликвидировать: бизнесмены смогут «принять решение об осуществлении предпринимательской деятельности через доверенных лиц».
Как рассказал «Ведомостям» адвокат коллегии «Забейда и партнеры» Артем Саркисян, основная правовая проблема частичной мобилизации состоит в множественных законодательных пробелах.
«Президентский указ – это документ, который составляется емко и тезисно. Граждане сейчас могут получить разъяснения, только позвонив на горячую линию или обратившись к правительственному порталу «Объясняем.РФ». Проблема этих источников в том, что на них невозможно ссылаться. Эти разъяснения не имеют юридической силы», – сказал он.
По мнению эксперта, государству следует озаботиться устранением этих пробелов: «Сейчас уже не имеет значения, что именно это будет: внесение изменений в действующий закон о мобилизации или создание нового федерального закона».
Как считает адвокат, в существующих условиях проведения мобилизации имеет смысл ввести уголовную ответственность за заведомо незаконную мобилизацию. «Это должно касаться случаев, когда есть четкие основания не призывать гражданина, но уполномоченные лица их игнорируют. Например, возраст или инвалидность», – говорит он.