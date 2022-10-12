В Госдуме предложили создать должность военного омбудсмена
12 октября депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» внесли законопроект о введении должности военного омбудсмена, говорится в пресс-релизе партии.
Решение связано с участившимися случаями неправомерного призыва на службу в рамках частичной мобилизации, пояснили в пресс-службе партии.
29 сентября президент России Владимир Путин в ходе совещания с Совбезом потребовал исправить все ошибки, допущенные в ходе частичной мобилизации, и вернуть тех, кто не подлежит призыву. Так, в Омской области домой вернулись более 200 омичей, призванных по ошибке, сообщали в правительстве региона.
«Военкомы и их подчиненные пытаются выслужиться, кто-то хочет на этом нажиться. Нужна системная работа по защите прав тех, кто с оружием в руках защищает сейчас Родину. Существующего института гражданских омбудсменов явно недостаточно», — заявил лидер партии Алексей Нечаев.
В «Новых людях» считают, что в задачи военного омбудсмена должно входить «создание эффективных механизмов по защите прав и законных интересов военнослужащих и военнообязанных». В рамках законопроекта, выдвинутого партией, военный омбудсмен назначается на пятилетний срок президентом, и кандидат должен быть старше 30 лет.
Ранее президентский Совет по правам человека (СПЧ) предложил ввести обязательные медкомиссии на период частичной мобилизации, закрепить четкие критерии по брони, установить выплаты мобилизованным во всех регионах, а также отправлять в зону специальной военной операции артистов.
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