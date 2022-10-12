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В Госдуме предложили создать должность военного омбудсмена

Ведомости

12 октября депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» внесли законопроект о введении должности военного омбудсмена, говорится в пресс-релизе партии.

Решение связано с участившимися случаями неправомерного призыва на службу в рамках частичной мобилизации, пояснили в пресс-службе партии.

29 сентября президент России Владимир Путин в ходе совещания с Совбезом потребовал исправить все ошибки, допущенные в ходе частичной мобилизации, и вернуть тех, кто не подлежит призыву. Так, в Омской области домой вернулись более 200 омичей, призванных по ошибке, сообщали в правительстве региона.

«Военкомы и их подчиненные пытаются выслужиться, кто-то хочет на этом нажиться. Нужна системная работа по защите прав тех, кто с оружием в руках защищает сейчас Родину. Существующего института гражданских омбудсменов явно недостаточно», — заявил лидер партии Алексей Нечаев.

В «Новых людях» считают, что в задачи военного омбудсмена должно входить «создание эффективных механизмов по защите прав и законных интересов военнослужащих и военнообязанных». В рамках законопроекта, выдвинутого партией, военный омбудсмен назначается на пятилетний срок президентом, и кандидат должен быть старше 30 лет.

Ранее президентский Совет по правам человека (СПЧ) предложил ввести обязательные медкомиссии на период частичной мобилизации, закрепить четкие критерии по брони, установить выплаты мобилизованным во всех регионах, а также отправлять в зону специальной военной операции артистов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных