В Госдуме предложили создать должность военного омбудсмена

29 сентября президент России Владимир Путин в ходе совещания с Совбезом потребовал исправить все ошибки, допущенные в ходе частичной мобилизации, и вернуть тех, кто не подлежит призыву. Так, в Омской области домой вернулись более 200 омичей, призванных по ошибке, сообщали в правительстве региона.