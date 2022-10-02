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Общество

В Москве после жалоб работодателей отозвали около 400 повесток

Ведомости

В Москве работодателям удалось добиться отзыва около 400 повесток, которые получили сотрудники столичных предприятий. Повестки были выписаны некорректно, их отозвали после рассмотрения в специальных группах разбора, которые начали работать после объявления частичной мобилизации, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как следует из данных в группах разбора жалоб, которые действуют при московских военкоматах, первоочередно специалисты проверили повестки, направленные сотрудникам предприятий стратегически важных сфер и системы жизнеобеспечения города.

В общей сложности за первые дни работы групп для рассмотрения спорных ситуаций было отозвано 377 повесток. Они были выписаны на сотрудников 20 компаний. По данным агентства, проверку запрашивали компании в области IT, связи, финансов, торговли продуктами питания, промышленности и других.

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Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что военкоматы Москвы разослали уведомления об отзыве повесток, выписанных на основании недостоверных или неточных учетных данных граждан. Он рассказывал, что в военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Призыв затронет 300 000 россиян, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. 

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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