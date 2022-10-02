В Москве после жалоб работодателей отозвали около 400 повесток
В Москве работодателям удалось добиться отзыва около 400 повесток, которые получили сотрудники столичных предприятий. Повестки были выписаны некорректно, их отозвали после рассмотрения в специальных группах разбора, которые начали работать после объявления частичной мобилизации, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Как следует из данных в группах разбора жалоб, которые действуют при московских военкоматах, первоочередно специалисты проверили повестки, направленные сотрудникам предприятий стратегически важных сфер и системы жизнеобеспечения города.
В общей сложности за первые дни работы групп для рассмотрения спорных ситуаций было отозвано 377 повесток. Они были выписаны на сотрудников 20 компаний. По данным агентства, проверку запрашивали компании в области IT, связи, финансов, торговли продуктами питания, промышленности и других.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что военкоматы Москвы разослали уведомления об отзыве повесток, выписанных на основании недостоверных или неточных учетных данных граждан. Он рассказывал, что в военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Призыв затронет 300 000 россиян, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.