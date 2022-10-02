В Москве после жалоб работодателей отозвали около 400 повесток

В общей сложности за первые дни работы групп для рассмотрения спорных ситуаций было отозвано 377 повесток. Они были выписаны на сотрудников 20 компаний. По данным агентства, проверку запрашивали компании в области IT, связи, финансов, торговли продуктами питания, промышленности и других.