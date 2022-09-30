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Общество

Отдел кадров могут привлечь для вручения повесток

Ведомости

Повестку о мобилизации могут направить в отдел кадров для ее последующего вручения лично в руки военнообязанному. Об этом сообщается на официальном сайте информирования о социально-экономической ситуации в России «Объясняем.РФ». 

«Повестка может быть направлена в военно-учетный стол или отдел кадров предприятия для последующего вручения в руки сотруднику, подлежащему призыву по мобилизации», — сказано в публикации. Подчеркивается, что сотрудник должен принять документ лично в руки под подпись. 

Накануне портал сообщил, что повестки также могут вручать учителя. Кроме того, информационный ресурс пояснял, что военкомат имеет право доставлять повестки круглосуточно. 

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Призыв затронет 300 000 граждан РФ, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт.

Для ответа на частые вопросы граждан о мобилизации в России запустили горячую линию 122. Кроме того, как ранее утверждал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минобороны РФ регулярно отвечает на поступающие вопросы от граждан. 

Накануне президент России Владимир Путин также провел совещании с членами Совета безопасности, на котором потребовал исправить все ошибки, допущенные в процессе частичной мобилизации. Он указал на большое количество жалоб от граждан по поводу организации призыва и качества снабжения мобилизованных. «Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь», — подчеркнул глава государства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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