Отдел кадров могут привлечь для вручения повесток
Повестку о мобилизации могут направить в отдел кадров для ее последующего вручения лично в руки военнообязанному. Об этом сообщается на официальном сайте информирования о социально-экономической ситуации в России «Объясняем.РФ».
«Повестка может быть направлена в военно-учетный стол или отдел кадров предприятия для последующего вручения в руки сотруднику, подлежащему призыву по мобилизации», — сказано в публикации. Подчеркивается, что сотрудник должен принять документ лично в руки под подпись.
Накануне портал сообщил, что повестки также могут вручать учителя. Кроме того, информационный ресурс пояснял, что военкомат имеет право доставлять повестки круглосуточно.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Призыв затронет 300 000 граждан РФ, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт.
Накануне президент России Владимир Путин также провел совещании с членами Совета безопасности, на котором потребовал исправить все ошибки, допущенные в процессе частичной мобилизации. Он указал на большое количество жалоб от граждан по поводу организации призыва и качества снабжения мобилизованных. «Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь», — подчеркнул глава государства.
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