Песков заявил об отсутствии недостатка в информации о частичной мобилизации
Недостатка данных о частичной мобилизации в России нет, в стране активизированы все справочные ресурсы, а также Минобороны регулярно отвечает на вопросы о призыве. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Можно было еще как-то понять такую истерическую и чрезвычайно эмоциональную реакцию в первые часы после объявления [о частичной мобилизации], даже в первый день, потому что действительно был недостаток информации», — сказал Песков.
Позже, по словам представителя Кремля, «были активированы все информационные линии». Кроме того, граждане могут задать вопрос напрямую в Минобороны РФ, уточнил Песков. Он заявил, что ведомство регулярно отвечает на поступающие звонки россиян, поэтому «дефицита в разъяснениях нет», подытожил Песков.
Пресс-секретарь также призвал россиян критически подходить к публикациям в социальных сетях. По его словам, в сети огромное количество ложных сообщений.
Ранее Песков заявил, что информация об ажиотаже в аэропортах «сильно преувеличена». Публикации на этот счет он назвал «фейковыми». Кроме того, представитель Кремля прокомментировал сообщения о содержании скрытого седьмого пункта указа о частичной мобилизации. Ряд СМИ утверждал, что в нем прописана возможность мобилизовать 1 млн человек. Такие данные Песков назвал ложью.
Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Он заявил, что призыв затронет граждан, которые состоят в запасе, а также тех, кто проходил службу в рядах ВС и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что мобилизовать планируется 300 000 человек.
Накануне в Генштабе сообщили, что на военную службу прежде всего будут призывать стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей и механиков-водителей. Также в ведомстве отметили, что мобилизация не коснется осенних призывников. Сегодня Минобороны РФ заявило, что призыв не грозит сотрудникам IT-сферы, операторов связи, СМИ и банков.
Кроме того, вчера вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил о запуске горячей линии 122 для ответов на вопросы о частичной мобилизации в России. В нынешней ситуации правительство планирует собрать самые часто задаваемые вопросы и подготовить для них ответы для преждевременного оповещения граждан.
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