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Песков назвал ложью сообщения о мобилизации 1 млн человек

Ведомости

Информация о мобилизации 1 млн россиян является фейком. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Это ложь», — подчеркнул представитель Кремля (цитата по «Интерфакс»).

Таким образом Песков прокомментировал публикации ряда СМИ о содержании скрытого седьмого пункта указа президента от 21 сентября. Ранее издания сообщали, что в засекреченном пункте содержится возможность призыва до 1 млн человек в рамках частичной мобилизации. 

Накануне 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Он уточнил, что призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет призвано 300 000 человек — около 1% от мобилизационного ресурса.

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Указ о частичной мобилизации был подписан президентом и опубликован на сайте Кремля, однако в нем отсутствовал седьмой пункт. Позже Песков пояснил, что не может раскрыть его содержание, поскольку данная информация «предназначена для служебного пользования».

Ранее сегодня пресс-секретарь вновь прокомментировал решение о частичной мобилизации. Песков назвал его «необходимым», отметив, что «де-факто нам противостоит фактически блок НАТО». 

Кроме того, представитель Кремля указал еще на один фейк, появившийся в сети. По его словам, информация об ажиотаже в аэропортах России после объявления частичной мобилизации «сильно преувеличена». Он добавил, что в настоящее время об этом появляется «много фейковой информации». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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