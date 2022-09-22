Песков назвал ложью сообщения о мобилизации 1 млн человек
Информация о мобилизации 1 млн россиян является фейком. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это ложь», — подчеркнул представитель Кремля (цитата по «Интерфакс»).
Таким образом Песков прокомментировал публикации ряда СМИ о содержании скрытого седьмого пункта указа президента от 21 сентября. Ранее издания сообщали, что в засекреченном пункте содержится возможность призыва до 1 млн человек в рамках частичной мобилизации.
Накануне 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Он уточнил, что призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет призвано 300 000 человек — около 1% от мобилизационного ресурса.
Указ о частичной мобилизации был подписан президентом и опубликован на сайте Кремля, однако в нем отсутствовал седьмой пункт. Позже Песков пояснил, что не может раскрыть его содержание, поскольку данная информация «предназначена для служебного пользования».
Ранее сегодня пресс-секретарь вновь прокомментировал решение о частичной мобилизации. Песков назвал его «необходимым», отметив, что «де-факто нам противостоит фактически блок НАТО».
Кроме того, представитель Кремля указал еще на один фейк, появившийся в сети. По его словам, информация об ажиотаже в аэропортах России после объявления частичной мобилизации «сильно преувеличена». Он добавил, что в настоящее время об этом появляется «много фейковой информации».
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