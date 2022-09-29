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Общество

Педагогов могут привлечь к вручению повесток

Ведомости

Учителя могут вручать повестки, если их на то уполномочили главы мобилизационной комиссии, следует из Telegram-канала информационного портала «Объясняем.рф».

«Глава муниципального образования, как председатель мобилизационной комиссии, может уполномочить выдавать гражданам повестки гражданское лицо», — говорится в сообщении.

Ранее на портале появилась информация о том, что повестки о призыве в рамках частичной мобилизации могут вручаться круглосуточно.

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21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Призыв затронет 300 000 граждан РФ, которые состоят в запасе — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт.

После объявления мобилизации не только правозащитники, но и представители всех уровней власти стали запускать горячие линии, чат-боты, а также штабы помощи тем, кто был призван в нарушение обещаний Минобороны и президента. Информация о частичной мобилизации, в частности, предоставляется по горячей линии 122. В нынешней ситуации правительство планирует собрать самые часто задаваемые вопросы и подготовить для них ответы для преждевременного оповещения граждан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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