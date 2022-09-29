Педагогов могут привлечь к вручению повесток
Учителя могут вручать повестки, если их на то уполномочили главы мобилизационной комиссии, следует из Telegram-канала информационного портала «Объясняем.рф».
«Глава муниципального образования, как председатель мобилизационной комиссии, может уполномочить выдавать гражданам повестки гражданское лицо», — говорится в сообщении.
Ранее на портале появилась информация о том, что повестки о призыве в рамках частичной мобилизации могут вручаться круглосуточно.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Призыв затронет 300 000 граждан РФ, которые состоят в запасе — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт.
После объявления мобилизации не только правозащитники, но и представители всех уровней власти стали запускать горячие линии, чат-боты, а также штабы помощи тем, кто был призван в нарушение обещаний Минобороны и президента. Информация о частичной мобилизации, в частности, предоставляется по горячей линии 122. В нынешней ситуации правительство планирует собрать самые часто задаваемые вопросы и подготовить для них ответы для преждевременного оповещения граждан.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса