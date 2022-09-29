Педагогов могут привлечь к вручению повесток

После объявления мобилизации не только правозащитники, но и представители всех уровней власти стали запускать горячие линии, чат-боты, а также штабы помощи тем, кто был призван в нарушение обещаний Минобороны и президента. Информация о частичной мобилизации, в частности, предоставляется по горячей линии 122. В нынешней ситуации правительство планирует собрать самые часто задаваемые вопросы и подготовить для них ответы для преждевременного оповещения граждан.