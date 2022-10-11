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В Госдуму внесли законопроект об освобождении от мобилизации родственников погибших

Ведомости

Фракция «Справедливая Россия – За правду» внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается освобождать от мобилизации граждан, чей близкий родственник, проходивший службу, погиб при исполнении. Документ размещен в думской электронной базе.

«Призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, являющиеся близкими родственниками военнослужащих, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период мобилизации, совместно с ними проживавшие», — следует из документа.

Законопроект также предполагает предоставление права на досрочное увольнение со службы лицам, призванным по мобилизации, чей близкий родственник погиб во время исполнения военной службы.

Во всех регионах России с 21 сентября проводятся мобилизационные мероприятия. Тогда глава государства Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы России действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км.

Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат 300 000 человек, или около 1% мобилизационного ресурса страны. 4 октября он сообщил, что в войска прибыли более 200 000 мобилизованных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных