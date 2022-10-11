В Госдуму внесли законопроект об освобождении от мобилизации родственников погибших
Фракция «Справедливая Россия – За правду» внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается освобождать от мобилизации граждан, чей близкий родственник, проходивший службу, погиб при исполнении. Документ размещен в думской электронной базе.
«Призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, являющиеся близкими родственниками военнослужащих, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период мобилизации, совместно с ними проживавшие», — следует из документа.
Законопроект также предполагает предоставление права на досрочное увольнение со службы лицам, призванным по мобилизации, чей близкий родственник погиб во время исполнения военной службы.
Во всех регионах России с 21 сентября проводятся мобилизационные мероприятия. Тогда глава государства Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы России действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км.
Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат 300 000 человек, или около 1% мобилизационного ресурса страны. 4 октября он сообщил, что в войска прибыли более 200 000 мобилизованных.
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