Генпрокурор заявил о возвращении домой более 9000 незаконно мобилизованных
Прокуроры возвратили свыше 9000 граждан, незаконно мобилизованных во время спецоперации. Об этом сообщил Генпрокурор Игорь Краснов на встрече с президентом России Владимиром Путиным в эфире «России 24».
«Усилиями надзора возвращены домой свыше 9000 граждан, в том числе те, кто по состоянию здоровья никоим образом не могли быть мобилизованы», – сказал он.
Краснов добавил, что из-за того, что мобилизация давно не проводилась, было выявлено масса существенных проблем, что «стало для многих уроком». Он упомянул и о случаях, возникших с выплатами военнослужащим, – их получили не все мобилизованные. Также генпрокурор рассказал о поставках военным зимнего обмундирования, образованием соответствующих складов и поддержание их сохранности.
12 октября прошлого года Краснов говорил, что мобилизационную систему России нужно модернизировать. Кроме него о многочисленных ошибках высказывались правозащитники, российские чиновники и политики, после чего Путин требовал отреагировать на ситуацию, а 10 января министр обороны Сергей Шойгу анонсировал модернизацию военкоматов.
29 сентября Путин поручил включать в призывные комиссии прокуроров, – для предотвращения и выявления нарушений. Глава государства сообщил членам Совбеза о поступающих от людей данных о ненадлежащих организации призыва, качестве снабжения и бытовых условиях. Ранее в соцсетях широко разошлись видео, на которых граждан неизвестные призывают самим собирать экипировку, теплую одежду, аптечки и т. д. Президент призвал исправить все допущенные в ходе мобилизации ошибки и «не допускать их впредь».
Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 г. Призыв затронул состоящих в запасе, и тех, кто проходил службу и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего планировалось мобилизовать 300 000 человек. 31 октября Путин заявил, что мобилизация в России завершена, однако никакого указа об этом издано не было.