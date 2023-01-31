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Генпрокурор заявил о возвращении домой более 9000 незаконно мобилизованных

Ведомости

Прокуроры возвратили свыше 9000 граждан, незаконно мобилизованных во время спецоперации. Об этом сообщил Генпрокурор Игорь Краснов на встрече с президентом России Владимиром Путиным в эфире «России 24».

«Усилиями надзора возвращены домой свыше 9000 граждан, в том числе те, кто по состоянию здоровья никоим образом не могли быть мобилизованы», – сказал он.

Краснов добавил, что из-за того, что мобилизация давно не проводилась, было выявлено масса существенных проблем, что «стало для многих уроком». Он упомянул и о случаях, возникших с выплатами военнослужащим, – их получили не все мобилизованные. Также генпрокурор рассказал о поставках военным зимнего обмундирования, образованием соответствующих складов и поддержание их сохранности.

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12 октября прошлого года Краснов говорил, что мобилизационную систему России нужно модернизировать. Кроме него о многочисленных ошибках высказывались правозащитники, российские чиновники и политики, после чего Путин требовал отреагировать на ситуацию, а 10 января министр обороны Сергей Шойгу анонсировал модернизацию военкоматов.

29 сентября Путин поручил включать в призывные комиссии прокуроров, – для предотвращения и выявления нарушений. Глава государства сообщил членам Совбеза о поступающих от людей данных о ненадлежащих организации призыва, качестве снабжения и бытовых условиях. Ранее в соцсетях широко разошлись видео, на которых граждан неизвестные призывают самим собирать экипировку, теплую одежду, аптечки и т. д. Президент призвал исправить все допущенные в ходе мобилизации ошибки и «не допускать их впредь».

Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 г. Призыв затронул состоящих в запасе, и тех, кто проходил службу и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего планировалось мобилизовать 300 000 человек. 31 октября Путин заявил, что мобилизация в России завершена, однако никакого указа об этом издано не было.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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