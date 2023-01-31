Генпрокурор заявил о возвращении домой более 9000 незаконно мобилизованных

Краснов добавил, что из-за того, что мобилизация давно не проводилась, было выявлено масса существенных проблем, что «стало для многих уроком». Он упомянул и о случаях, возникших с выплатами военнослужащим, – их получили не все мобилизованные. Также генпрокурор рассказал о поставках военным зимнего обмундирования, образованием соответствующих складов и поддержание их сохранности.