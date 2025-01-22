Путин переназначил Краснова на должность генпрокурора России
Президент РФ Владимир Путин переназначил Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«В соответствии с ч. 2 ст. 129 Конституции РФ и пп. 1 и 5 ст. 12 закона "О прокуратуре РФ" назначить Краснова Игоря Викторовича на должность Генерального прокурора РФ», – говорится в документе.
Указ вступил в силу со дня подписания.
Краснов начал работу в следственных органах прокуратуры в 1997 г., с 2007 г. работал в следственных органах Следственного комитета при прокуратуре, а с 2011 – в СКР. В 2016 г. назначен заместителем председателя СК Александра Бастрыкина, курировал Главное следственное управление ведомства.
Будучи следователем по особо важным делам при председателе СК, руководил расследованиями убийства Бориса Немцова, покушения на Анатолия Чубайса, убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой участниками «Боевой организации русских националистов». Краснов также курировал расследование дел в отношении бывших губернаторов Сахалинской области Александра Хорошавина, Кировской области Никиты Белых, республики Коми Вячеслава Гайзера и экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева.
На должность генпрокурора РФ был назначен в 2020 г.