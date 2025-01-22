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Путин переназначил Краснова на должность генпрокурора России

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин переназначил Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«В соответствии с ч. 2 ст. 129 Конституции РФ и пп. 1 и 5 ст. 12 закона "О прокуратуре РФ" назначить Краснова Игоря Викторовича на должность Генерального прокурора РФ», – говорится в документе.

Указ вступил в силу со дня подписания.

Краснов начал работу в следственных органах прокуратуры в 1997 г., с 2007 г. работал в следственных органах Следственного комитета при прокуратуре, а с 2011 – в СКР. В 2016 г. назначен заместителем председателя СК Александра Бастрыкина, курировал Главное следственное управление ведомства.

Будучи следователем по особо важным делам при председателе СК, руководил расследованиями убийства Бориса Немцова, покушения на Анатолия Чубайса, убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой участниками «Боевой организации русских националистов». Краснов также курировал расследование дел в отношении бывших губернаторов Сахалинской области Александра Хорошавина, Кировской области Никиты Белых, республики Коми Вячеслава Гайзера и экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева.

На должность генпрокурора РФ был назначен в 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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