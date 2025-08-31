Песков: Кириенко будет курировать новое управление в администрации президента

Песков: Кириенко будет курировать новое управление в администрации президентаНачальник управления пока не определен, сказал пресс-секретарь президента «Ведомостям»
Управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству в администрации президента будет курировать Сергей Кириенко, сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Начальник управления пока не определен, добавил он.
«Продолжается совершенствование работы администрации президента», – сказал Песков.
29 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах дальнейшей оптимизации структуры администрации главы государства. Об этом говорится в соответствующем документе.
Путин постановил образовать в составе администрации управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Кроме того, упразднены управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, а также по приграничному сотрудничеству. Упраздненные управления курировались замруководителя АП Дмитрием Козаком, который стал одним из кандидатов на пост полпреда в Северо-Западном федеральном округе, писали «Ведомости».
«Ведомости» сообщали 5 августа о возможности появления нового управления АП, которое будет отвечать за работу со странами ближнего зарубежья и отдельные аспекты взаимодействия с некоторыми странами Глобального Юга. Собеседник говорил, что это управление будет курировать первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко.
Как пояснили источники, близкие к АП, управление займется прежде всего гуманитарным сотрудничеством с другими странами и продвижением «мягкой силы». Внутриполитический блок будет вовлечен в эту работу в связи с готовностью России оказывать содействие ряду стран в государственном строительстве.