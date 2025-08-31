Песков: Кириенко будет курировать новое управление в администрации президента

Путин постановил образовать в составе администрации управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Кроме того, упразднены управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, а также по приграничному сотрудничеству. Упраздненные управления курировались замруководителя АП Дмитрием Козаком, который стал одним из кандидатов на пост полпреда в Северо-Западном федеральном округе, писали «Ведомости».