Главная / Политика /

Песков: Кириенко будет курировать новое управление в администрации президента

Начальник управления пока не определен, сказал пресс-секретарь президента «Ведомостям»
Елена Мухаметшина
Татьяна Мозолевская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству в администрации президента будет курировать Сергей Кириенко, сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Начальник управления пока не определен, добавил он.

«Продолжается совершенствование работы администрации президента», – сказал Песков.

29 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах дальнейшей оптимизации структуры администрации главы государства. Об этом говорится в соответствующем документе.

Путин постановил образовать в составе администрации управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Кроме того, упразднены управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, а также по приграничному сотрудничеству. Упраздненные управления курировались замруководителя АП Дмитрием Козаком, который стал одним из кандидатов на пост полпреда в Северо-Западном федеральном округе, писали «Ведомости».

В АП появится управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству

Политика / Власть

30 августа РБК писали, что вероятным кандидатом на пост начальника управления по стратегическому партнеру и сотрудничеству станет замглавы Россотрудничества, сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки Игорь Чайка.

«Ведомости» сообщали 5 августа о возможности появления нового управления АП, которое будет отвечать за работу со странами ближнего зарубежья и отдельные аспекты взаимодействия с некоторыми странами Глобального Юга. Собеседник говорил, что это управление будет курировать первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко.

Как пояснили источники, близкие к АП, управление займется прежде всего гуманитарным сотрудничеством с другими странами и продвижением «мягкой силы». Внутриполитический блок будет вовлечен в эту работу в связи с готовностью России оказывать содействие ряду стран в государственном строительстве.

