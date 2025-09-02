Газета
Путин встретился с премьером Словакии в Пекине

Переговоры ранее анонсировали в Кремле
Максим Цуланов
Елена Мухаметшина
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Переговоры проходят в Китае, где накануне завершился саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В начале встречи словацкий премьер спросил у российского президента, как он поживает. «Если я жив – уже хорошо», – ответил Путин. Президент РФ сказал, что Москва ценит внешнюю политику, которую проводит правительство Фицо.

Братислава заинтересована и дальше сотрудничать с Россией в энергетике и заинтересована в поставках газа и нефти из страны, сказал Фицо. Словацкий премьер отметил, что выступает против ударов по нефтяной инфраструктуры. 5 сентября у него запланирована встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским, на ней он поднимет вопрос об ударах по нефтепроводу «Дружба».

Фицо сообщил, что Братислава не выступала против членства Украины в ЕС и готова сотрудничать с Киевом по этому вопросу, но членство в НАТО – это другое дело. «Я говорю это с самого начала, что Украина не может стать членом НАТО», – уточнил он.

Владимир Путин провел встречу с премьером Словакии Робертом Фицо

Политика / Международные отношения

Премьер сказал, что Путин сделал большой шаг встретившись с президентом США Дональдом Трампом. Фицо отметил, что его позиция по сотрудничество с Россией отличается от других западных стран и проходящая встреча станет поводом для очередной критики.

«Иногда у меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе, как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху. Но мир совсем другой», – сказал он. Премьер уточнил, что не принимает критику, с которой пришли отдельные страны – члены ЕС, потому что «у меня в голове все по полочкам разложено».

Вместе с тем, он попросил Путина передать европейским коллегам сообщение: «Все будут звонить и спрашивать: что тебе сказал президент Путин?».

В Кремле сообщали, что Путин проведет переговоры с Фицо. Вместе с тем, она ожидалась на полях саммита ШОС, прошедшего с 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь, сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Встреча с Зеленским пройдет на востоке Словакии, анонсировал до этого Фицо.

