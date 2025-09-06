Зачем Владимир Путин после Владивостока прилетел в Самару

После этого президент провел совещание по вопросам двигателестроения. По словам Путина, развитие отрасли является одним из ключевых показателей технологического развития, поэтому сейчас надо оценить, как идет выполнение программ по производству и разработке двигателей. Речь идет как о гражданской, так и боевой авиации, продукции для освоения космоса, а также силовых установок для ТЭКа. «Сейчас мы на стендах смотрели, что сделано. Сделано действительно очень много, просто здорово. Но и есть какие-то вопросы, на которые требуется обратить особое внимание. Ориентиры нужно наметить, конкретные «дорожные карты». Они у нас, в принципе, закреплены в документах стратегического планирования, повторю, требуют неукоснительного исполнения. Надо посмотреть, как они исполняются», – сказал президент.