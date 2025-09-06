Зачем Владимир Путин после Владивостока прилетел в Самару

Зачем Владимир Путин после Владивостока прилетел в СамаруОн посетил «ОДК-Кузнецов» и провел совещание по вопросам двигателестроения
Программа Владимира Путина после Владивостока продолжилась в Самаре, куда он прибыл на ПАО «ОДК-Кузнецов», где производят газотурбинные и ракетные двигатели. Президенту показали выставку образцов двигателей для боевой и гражданской авиации, вертолетной техники, двигателей для энергетики, беспилотников и другую продукцию. В цехе президента сопровождал гендиректор АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Александр Грачев, а также помощник Путина Алексей Дюмин, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр промышленности Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и другие.
На выставке президенту показали двигатели для гражданской и боевой авиации. В частности, ПД-8 (разработчик «ОДК-Сатурн») для «Сухого Суперджета». В 2025 г. поставлены шесть силовых установок для проведения заводских летных испытаний самолетов. Сейчас на двух самолетах выполнено более 50 испытательных полетов. Кроме того, президент увидел ПД-14, который разработан на «ОДК – Пермские моторы» и предназначен для узкофюзеляжных пассажирских самолетов МС-21-310. Создано и поставлено восемь двигательных установок для сертификационных испытаний этих самолетов. Показали президенту и наземные газотурбинные установки НК-36СТ-32 (разработчик «ОДК-Кузнецов»), АЛ-41СТ-25 (разработчик «ОКБ им. А. Люльки»), ГТД-110М («ОДК-Сатурн»).
После этого президент провел совещание по вопросам двигателестроения. По словам Путина, развитие отрасли является одним из ключевых показателей технологического развития, поэтому сейчас надо оценить, как идет выполнение программ по производству и разработке двигателей. Речь идет как о гражданской, так и боевой авиации, продукции для освоения космоса, а также силовых установок для ТЭКа. «Сейчас мы на стендах смотрели, что сделано. Сделано действительно очень много, просто здорово. Но и есть какие-то вопросы, на которые требуется обратить особое внимание. Ориентиры нужно наметить, конкретные «дорожные карты». Они у нас, в принципе, закреплены в документах стратегического планирования, повторю, требуют неукоснительного исполнения. Надо посмотреть, как они исполняются», – сказал президент.
Россия входит в пятерку мировых лидеров по разработке и выпуску авиационных и ракетных двигателей, за последние четыре года число поставленных авиадвигателей увеличилось более чем на 50% – с 791 до 1227 штук. «В этом году завершено импортозамещение двигателей на вертолетах «Ансат» и самолетах «Сухой Суперджет». Сейчас мы посмотрели это все, было показано. Там установлены, соответственно, новейшие газотурбинный двигатель ВК-650В и турбореактивный двигатель ПД-8», – напомнил Путин. Он заявил о позитивной динамике в отрасли двигателестроения. Президент призвал проектировать новые изделия, применять инновационные решения, «развивать известную во всем мире отечественную конструкторскую школу авиационного и ракетного двигателестроения», а также создавать условия для привлечения в конструкторские бюро и на предприятия молодых специалистов.
Путин попросил доложить на совещании о перспективах применения двигателя ПД-8 помимо самолета «Сухой Суперджет» на других летательных аппаратах, также сказал о необходимости оперативно завершить разработку и начать серийный выпуск турбореактивного двигателя ПД-26 – первого двигателя большой тяги, разработанного в России. По его словам, реализация этого проекта позволит модернизировать военно-транспортную авиацию, а в перспективе даст возможность для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения. Еще одной задачей Путин обозначил обновление производственных мощностей по выпуску двигателей для ракет-носителей, причем выходя с разработками на мировые рынки. Четвертая задача, поставленная президентом, – разработка новых двигателей для энергетики. Они используются в газотранспортной инфраструктуре, и эта тема становится важной с учетом планов по газификации регионов России, в том числе по экспортным маршрутам, включая «Силу Сибири – 2». На выставке президенту показали газотурбинный двигатель ГТД-110М. Путин призвал наращивать его производство.
Уже после совещания президент провел встречу с главой региона Вячеславом Федорищевым.