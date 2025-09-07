Газета
Главная / Политика /

ВС РФ нанесли массированный удар по промпредприятию «Киев-67»

Российские войска также атаковали логистическую базу ВСУ и объекты производства БПЛА
Инна Шульгина
Сергей Бобылев / РИА Новости
Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по промышленному предприятию «Киев-67» на западной окраине украинской столицы и логистической базе «СТС-групп» на южной окраине города. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Под удар российских войск попали также объекты производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), военные авиабазы в центральной, южной и восточной частях Украины. Атаки были совершены с применением высокоточного оружия и ударных беспилотников.

В военном ведомстве подчеркнули, что цели удара достигнуты и все назначенные объекты поражены.

«По другим объектам в границах Киева удары не наносились», – подчеркнули в Минобороны.

Песков: РФ продолжит спецоперацию до появления возможности для урегулирования

Политика / Международные отношения

За минувшие сутки, по данным министерства, российские войска также поразили объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) и транспортной инфраструктуры постсоветской республики, используемые в интересах армии. Под удар попали места сборки, хранения и запуска беспилотников дальнего действия, склады вооружения и военной техники, военные аэродромы, две радиолокационные станции противовоздушной обороны. Были также поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников из-за рубежа в 149 районах.

Кроме того, за сутки российские средства ПВО сбили 210 БПЛА самолетного типа, а также три управляемые авиационные бомбы и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

7 сентября в ходе наступления подразделений группировки войск «Восток» под контроль российской армии перешло село Хорошее в Днепропетровской области.

Читайте также:Российские военные нанесли удар по инфраструктуре военного аэродрома ВСУ
