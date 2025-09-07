ВС РФ нанесли массированный удар по промпредприятию «Киев-67»

За минувшие сутки, по данным министерства, российские войска также поразили объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) и транспортной инфраструктуры постсоветской республики, используемые в интересах армии. Под удар попали места сборки, хранения и запуска беспилотников дальнего действия, склады вооружения и военной техники, военные аэродромы, две радиолокационные станции противовоздушной обороны. Были также поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников из-за рубежа в 149 районах.