ВС РФ нанесли массированный удар по промпредприятию «Киев-67»Российские войска также атаковали логистическую базу ВСУ и объекты производства БПЛА
Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по промышленному предприятию «Киев-67» на западной окраине украинской столицы и логистической базе «СТС-групп» на южной окраине города. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Под удар российских войск попали также объекты производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), военные авиабазы в центральной, южной и восточной частях Украины. Атаки были совершены с применением высокоточного оружия и ударных беспилотников.
В военном ведомстве подчеркнули, что цели удара достигнуты и все назначенные объекты поражены.
«По другим объектам в границах Киева удары не наносились», – подчеркнули в Минобороны.
За минувшие сутки, по данным министерства, российские войска также поразили объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) и транспортной инфраструктуры постсоветской республики, используемые в интересах армии. Под удар попали места сборки, хранения и запуска беспилотников дальнего действия, склады вооружения и военной техники, военные аэродромы, две радиолокационные станции противовоздушной обороны. Были также поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников из-за рубежа в 149 районах.
Кроме того, за сутки российские средства ПВО сбили 210 БПЛА самолетного типа, а также три управляемые авиационные бомбы и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.
7 сентября в ходе наступления подразделений группировки войск «Восток» под контроль российской армии перешло село Хорошее в Днепропетровской области.