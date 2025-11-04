Путин утвердил поручения по итогам Восточного экономического форума

Развитие транспортной инфраструктуры включает меры по обеспечению развития на территории Дальневосточного федерального округа мультимодальных транспортно-логистических центров и повышению эффективности их работы, в том числе на территориях железнодорожных мостовых переходов и строящегося мостового перехода через реку Туманную в направлении КНДР.