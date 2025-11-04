Путин утвердил поручения по итогам Восточного экономического форума

Путин утвердил поручения по итогам Восточного экономического форумаМеры призваны способствовать развитию Дальнего Востока и Арктической зоны
Президент России Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ), прошедшего 5 сентября. Документ содержит комплекс мер для ускоренного развития Дальнего Востока и Арктической зоны РФ.
Правительство России должно представить предложения по развитию системы оборота данных с соблюдением требований конфиденциальности и безопасности. Особый акцент делается на реализации этих мер в Дальневосточном федеральном округе.
В жилищной сфере планируется расширить действие программы «Дальневосточная и арктическая ипотека». Изменения коснутся семей с детьми, работников образования. Также разрешат использовать ипотеку на вторичном рынке жилья в определенных городах.
Для развития промышленности предусмотрено создание не менее 10 промышленных парков, технопарков и бизнес-парков до 2030 г. Они предназначены для предприятий, работающих в сфере национальных технологических приоритетов.
Развитие транспортной инфраструктуры включает меры по обеспечению развития на территории Дальневосточного федерального округа мультимодальных транспортно-логистических центров и повышению эффективности их работы, в том числе на территориях железнодорожных мостовых переходов и строящегося мостового перехода через реку Туманную в направлении КНДР.
В области нормативного регулирования предусмотрено применение единого экспериментального правового режима при внедрении новых технологий во всех субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в первую очередь в сфере использования беспилотных систем, развития цифровых платформ, искусственного интеллекта и оборота данных.
Финансовая система региона усилится за счет создания финансового центра на базе Восточной биржи имени В.В. Николаева. Правительству и Банку России предстоит разработать специальные регуляторные условия.
Социальная сфера получит развитие через реализацию региональных программ здоровьесбережения. Планируется создание центров мобильных медицинских бригад для отдаленных территорий.
Стратегическое планирование включает разработку стратегии развития Дальнего Востока до 2036 г. Документ должен быть утвержден к 1 августа 2026 г.
В области государственно-частного партнерства предусмотрен механизм участия инвесторов в создании социальной инфраструктуры. Затраты будут возмещаться через налоговые льготы и вычеты.
Правительству и Государственной думе поручено подготовить изменения в законодательство об агломерациях. Реформа должна быть завершена к 15 декабря 2029 г. по итогам пилотного проекта.
Развитие судостроительной отрасли включает подготовку предложений по развитию отечественных компетенций, необходимых для строительства специализированных судов для осуществления деятельности в акватории Трансарктического транспортного коридора, а также по повышению эффективности доставки грузов из Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
В образовательной сфере рассматривается возможность установления дополнительных баллов при поступлении в военные вузы для выпускников центра военно-спортивной подготовки.
Фонду «Росконгресс» поручено провести анализ и обобщение материалов Восточного экономического форума. Отчет должен быть представлен до 1 декабря 2025 г.
Ответственными за исполнение назначены председатель правительства Михаил Мишустин, главы дальневосточных регионов, руководители федеральных органов власти и государственных корпораций.