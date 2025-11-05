Почему на выборах в США победил демократический социалист и его однопартийцы

Почему на выборах в США победил демократический социалист и его однопартийцыПротивники Дональда Трампа празднуют победу
Выборы, прошедшие в США в ночь на 5 ноября, обернулись победой для демократов. Мэрская кампания в Нью-Йорке завершилась успехом демократического социалиста Зохрана Мамдани, который в январе официально станет первым мусульманином, возглавившим американский город. Успешно для противников президента США Дональда Трампа сложились и губернаторские выборы в Нью-Джерси и Вирджинии, а также кампания за кресло генпрокурора последнего штата.
«Нью-Йорк останется городом иммигрантов, городом, построенным иммигрантами, усиленным иммигрантами, и с сегодняшнего дня, при лидерстве иммигранта», – подчеркнул в своей победной речи Мамдани, набравший 50,4% голосов. Его главным конкурентом был экс-губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (2011-2021), поддержанный Трампом. Кроме того, в гонке участвовал республиканец Кертис Слива. Но последний не претендовал на победу изначально – согласно опросам, он ни разу не вырывался вперед демократов с начала мэрской кампании.
Одновременно с этим Мамдани приходилось отбиваться от вербальных атак Трампа, назвавшего его «коммунистическим шизиком». Повестка Мамдани основана на вопросах экономической справедливости со сравнительно небольшим уклоном в поддержку прав разного рода меньшинств. Например, он выступает за обеспечение всех нью-йоркских детей (возрастом от шести месяцев до пяти лет) бесплатным медицинским страхованием и расширением существующих дополнительных соцпрограмм. В его планы также входит отмена платы за автобусный проезд и расширение разметок для увеличения скорости поездок.
Другое предложение Мамдани подразумевает создание пяти продуктовых магазинов (для каждого из пяти районов Нью-Йорка), субсидируемых государством. Магазины могут построить на участках, принадлежащих городу, а с их владельцев – снять обязанность уплаты налога на собственность. Это, по мнению Мамдани, снизит цены на продукты. Кроме того, в период кампании его штаб активно афишировал планы по переформатированию рынка недвижимости Нью-Йорка. Например, он предлагает заморозить цены на аренду для отдельных категорий жильцов, увеличить расходы на строительство доступного жилья, а также ужесточить законодательство в отношении владельцев домов и зданий, не следящих за их состоянием. Такой подход значительно отличается от политики властей города за последние несколько десятилетий, когда основным подходом было мотивирование частных девелоперов.
Все вышеперечисленное Мамдани предлагает финансировать за счет бюджета города, а дополнительные средства обеспечить за счет повышения налогов для богатых нью-йоркцев и крупных корпораций. Другим источником финансирования традиционно являются федеральные дотации. Но Трамп неоднократно грозился прекратить их выделение Нью-Йорку в случае победы Мамдани.
По подсчетам газеты The New York Times, основная часть инициатив Мамдани обойдется городу в дополнительные $7 млрд ежегодно. Бюджет на 2026 финансовый год составляет почти $116 млрд. Мэр Нью-Йорка может предлагать проекты бюджета, но не имеет полномочий по изменению налоговой ставки без поддержки городского совета, легислатуры штата и губернатора. Хотя у мэра есть возможность точечно вести переговоры с каждым из законодателей и самим губернатором. Например, у Мамдани сложились вполне позитивные отношения с нынешним губернатором штата демократкой Кэти Хокул. Но ей предстоит кампания по переизбранию в ноябре 2026 г. Одновременно с этим, с другими представителями демократического политического истеблишмента у Мамдани пока что довольно натянутые отношения.
Технически некоторые из инициатив Мамдани реализуемы, учитывая экономическую структуру города, говорит младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин. При этом, как уточнил эксперт, полная реализация повестки Мамдани будет зависеть от налоговых поступлений в бюджет города, которые, в свою очередь, могут пострадать в случае бегства богатых налогоплательщиков. Учитывая донорскую поддержку со стороны этих налогоплательщиков, а также со стороны Александра Сороса, со всей вероятностью предвыборная риторика Мамдани окажется радикальнее, чем его реальная политика.
Кампания Мамдани была хорошо организована и сработала эффективно, но его победа в Нью-Йорке никак не говорит об изменениях расклада сил в США перед промежуточными выборами, подчеркнул руководитель «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский. По его словам, управление Нью-Йорком может в целом навредить шансам Мамдани стать политиком национального уровня, так как для части умеренного электората это уже маркер о его взглядах и позициях. Дополнительной преградой на пути Мамдани будут сложные отношения с демократическим истеблишментом, подчеркивает Дубравский. Сдабриваться это все будет попытками Трампа выставить Мамдани лицом демпартии, чтобы отпугнуть от нее умеренных избирателей.
Помимо победы на мэрских выборах в Нью-Йорке, демократы выиграли губернаторские выборы в Вирджинии и в Нью-Джерси. И если Нью-Джерси считается железно демократическим штатом, то в Вирджинии в последние годы наблюдались тенденции, приближавшие ее к статусу колеблющегося (где почти равные шансы на победу на президентских выборах имеют и демократы, и республиканцы). Там победу одержала демократка Эбигейл Спанбергер. На посту она сменит республиканца Глена Янгкина, который не имел права баллотироваться на второй срок (губернатор Вирджинии избирается на один срок).
В американских СМИ отметили, что Спанбергер преуспела в тех округах штата, где в 2024 г. большинство голосов собрал Трамп. Это, по их мнению, может говорить о тенденциях, которые негативно повлияют на шансы республиканцев на промежуточных выборах в ноябре 2026 г., а может и на президентских в 2028 г. Но Дубравский отмечает, что судить по изменениям в округах о шансах на будущих выборах пока рано. «Это "синие" штаты, где победили демократы. Ничего удивительного», – сказал эксперт. Он подчеркнул, что пока эти показатели свидетельствуют о существенном запасе электоральной базы у демократов.