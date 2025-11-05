Почему на выборах в США победил демократический социалист и его однопартийцы

В американских СМИ отметили, что Спанбергер преуспела в тех округах штата, где в 2024 г. большинство голосов собрал Трамп. Это, по их мнению, может говорить о тенденциях, которые негативно повлияют на шансы республиканцев на промежуточных выборах в ноябре 2026 г., а может и на президентских в 2028 г. Но Дубравский отмечает, что судить по изменениям в округах о шансах на будущих выборах пока рано. «Это "синие" штаты, где победили демократы. Ничего удивительного», – сказал эксперт. Он подчеркнул, что пока эти показатели свидетельствуют о существенном запасе электоральной базы у демократов.