Президент и парламент Болгарии не могут решить, как продавать НПЗ в Бургасе

«Лукойл» рассматривал продажу бизнеса в Болгарии с конца 2023 г. Ядром этих активов является принадлежащий российской компании с 1999 г. НПЗ в Бургасе мощностью 9,5 млн т в год. С января 2024 г. завод сокращал прием российской нефти Urals, которая еще в 2021 г. составляла 62% болгарского импорта. А с марта 2024 г. ее ввоз туда запрещен, и большую часть нефти НПЗ теперь получает с Ближнего Востока, из Африки и Казахстана. По оценке Лобанова, казахстанская нефть в поставках на завод занимает 35%, остальное – саудовский импорт и сырье с месторождений «Лукойла» в Ираке.