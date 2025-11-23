Что Кириенко и Памфилова пожелали наблюдателям за выборами

Что Кириенко и Памфилова пожелали наблюдателям за выборамиВ Москве прошел их съезд в преддверии большой кампании 2026 года
В Москве 23 ноября в «Цифровом деловом пространстве» состоялся первый Всероссийский конгресс общественных наблюдателей. Участники мероприятия предались коллективному чествованию «смотрителей» за выборами, пожурили партийных наблюдателей за то, что те в первую очередь работают на благо политических сил, и, наконец, отметили важность внимательного наблюдения, особенно в преддверии выборов в Госдуму в 2026 г. Конгресс начался с традиционного для таких собраний приветствия первого заместителя руководителя администрации президента (АП) РФ Сергея Кириенко.
Он лично не присутствовал, телеграмму зачитал заместитель начальника управления президента по общественным проектам Александр Журавский. Кириенко отметил, что общественное наблюдение является важным условием доверия людей к выборам. «Ваша деятельность позволяет объективно и непредвзято оценить состязательность кандидатов и политических партий, гарантировать, что выборные должности и депутатские мандаты замещаются исключительно в соответствии с волеизъявлением избирателей», – указал первый замруководителя АП.
Общественные наблюдатели, по его убеждению, выполняют ключевую роль в обеспечении прозрачности и высокой планки качества проводимых выборов. Вслед за этим участникам конгресса зачитали приветствие главы Центризбиркома (ЦИК) Эллы Памфиловой – эту роль на себя взяла секретарь комиссии Наталья Бударина, посетившая мероприятие. Председатель в своем обращении отметила, что общественные наблюдатели, выступая от имени гражданского общества, являются «важнейшим объективным маркером качества голосования, контроль за которым они осуществляют». «Их детальное, на уровне профессионального, понимание избирательного процесса является для нас бесценным источником обратной связи, который позволяет совершенствовать избирательное законодательство в целом и отдельные процедуры в частности», – отметила Памфилова.
«В современных условиях, когда информационные атаки становятся все изощреннее, ваша [наблюдателей] объективность и ваша компетентность становятся важнейшим аргументом в противодействии лжи и фальсификациям», – следует из приветственного слова главы ЦИК. От себя Журавский добавил, что общественное наблюдение – это, по сути своей, волонтерство и его легитимность высока. А сам институт наблюдения, по его оценке, не сравним ни с одной системой в мире. По его словам, в США случаются «потрясающие нарушения прав человека».
Напоследок Журавский поделился своим наблюдением: «Если пускают в страну международных наблюдателей, все там будет хорошо. Если же происходит что-то странное с международными российскими наблюдателями, то жди беды, жди каких-то странных скандалов». Наблюдение на выборах – это неотъемлемая часть любой избирательной кампании, которая формирует уверенность общества в том, что выборы находятся под пристальным вниманием профессионалов, отметила секретарь ЦИК Бударина.
Она напомнила, что в 2026 г., помимо думской, ожидаются 7 кампаний по выборам губернаторов, 39 кампаний в заксобрания и 10 – по выборам в представительные органы административных столиц. Таким образом, по данным на ноябрь, ожидается порядка 2200 избирательных кампаний, в ходе которых будет замещено порядка 23 000 мандатов и выборных должностей. Для оптимизации процессов ЦИК изучает возможность разработки специального программного обеспечения для оформления списков наблюдателей, сообщила Бударина. Одна из задач корпуса наблюдателей – объяснить гражданам процедуру выборов, отметил председатель правления ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Перед экспертным сообществом стоит много вызовов в грядущем году, поэтому ассоциация ждет предложений, которые будут положены в основу обучения студентов-юристов и наблюдателей к большим выборам в Госдуму 2026 г., обратился он к делегатам конгресса. Наблюдение обеспечивает гарантию чистых и прозрачных выборов, что защищает суверенитет государства, добавил ответственный секретарь Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов.
В конгрессе приняли участие порядка 700 человек из 89 регионов, сообщила председатель общероссийского общественного движения корпуса «За чистые выборы» Алена Булгакова. «Институт общественного наблюдения постоянно развивается, и мы посчитали, что перед большим избирательным циклом 2026 г. есть необходимость вместе с самыми опытными наблюдателями определиться, как повысить эффективность системы наблюдения за выборами, и обсудить векторы развития института независимого наблюдения», – поделилась она с журналистами.
Официальный общественный мониторинг в России ведется с 2012 г. – этим занимались Общественная палата РФ и региональные общественные палаты. Общественное наблюдение же было законодательно оформлено в 2018 г., тогда общественным палатам впервые было разрешено делегировать наблюдателей на выборы наравне, например, с партийными наблюдателями и международными.