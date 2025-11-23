Что Кириенко и Памфилова пожелали наблюдателям за выборами

«В современных условиях, когда информационные атаки становятся все изощреннее, ваша [наблюдателей] объективность и ваша компетентность становятся важнейшим аргументом в противодействии лжи и фальсификациям», – следует из приветственного слова главы ЦИК. От себя Журавский добавил, что общественное наблюдение – это, по сути своей, волонтерство и его легитимность высока. А сам институт наблюдения, по его оценке, не сравним ни с одной системой в мире. По его словам, в США случаются «потрясающие нарушения прав человека».