WP: Трамп не углублялся в детали мирного плана по Украине

WP: Трамп не углублялся в детали мирного плана по УкраинеМирный план застал американскую администрацию врасплох
Президент США Дональд Трамп не углублялся в детали мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом пишет Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
«Вы говорите ему: «Я хочу попытаться заключить сделку». Он ответит: «Прекрасно, иди и займись этим». И это тот уровень внимания, который он уделяет», – рассказал собеседник газеты.
Он добавил, что сейчас в американской администрации царит «абсолютный хаос». По его словам, даже в разных частях Белого дома не знают, что происходит.
Источник WP добавил, что действия спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который выступил соавтором мирной инициативы по Украине, застали Вашингтон врасплох.
Другой собеседник газеты сообщил, что администрация Трампа не уверена в окончательности своего плана. По его словам, украинским властям дали понять, что еще есть возможность для диалога. При этом Вашингтон стремится к заключению соглашения в кратчайшие сроки.
24 ноября «РБК-Украина» со ссылкой на источники писала, что большая часть положений американского мирного плана из 28 пунктов были согласованы и частично изменены в ходе переговоров США и Украины в Женеве. В частности, делегации смогли урегулировать существенную часть спорных норм, включая вопросы численности вооруженных сил Украины (ВСУ), положения по Запорожской АЭС, формат обмена пленными и возвращение осужденных.
В тот же день ABC News писал, что США пригрозили, что полностью прекратят помощь Украине, если Киев не согласится на предложенную мирную сделку. Отмечается, что приостановка помощи включит в себя прекращение поставок ракет противовоздушной обороны, а также прекращение обмена разведданными. По словам источника, речь идет также обо всех других обязательствах, связанных с поставками оружия и поддержкой со стороны США.