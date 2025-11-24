WP: Трамп не углублялся в детали мирного плана по Украине

В тот же день ABC News писал, что США пригрозили, что полностью прекратят помощь Украине, если Киев не согласится на предложенную мирную сделку. Отмечается, что приостановка помощи включит в себя прекращение поставок ракет противовоздушной обороны, а также прекращение обмена разведданными. По словам источника, речь идет также обо всех других обязательствах, связанных с поставками оружия и поддержкой со стороны США.