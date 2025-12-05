El País: Европа начинает негласно допускать необходимость уступок Киева

El País: Европа начинает негласно допускать необходимость уступок КиеваПо данным издания, ключевой вопрос остается в том, какие гарантии безопасности готовы предложить США
В Европе постепенно укрепляется понимание, что Украине, вероятно, придется пойти на территориальные уступки для завершения конфликта. Об этом пишет испанская газета El País со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что в европейских столицах растет чувство бессилия относительно возможной роли ЕС в будущих переговорах. Наибольшие опасения вызывают гарантии безопасности и усиливающееся убеждение в том, что Киев может столкнуться с необходимостью серьезных уступок. Формально ни Брюссель, ни ключевые союзники Украины не говорят об этом публично, однако, по данным El País, такая позиция постепенно распространяется в экспертных и дипломатических кругах.
По информации газеты, соответствующие настроения проявились на недавней встрече в Брюсселе. El País пишет, что некоторые европейские участники косвенно дали понять: без существенных уступок со стороны Киева мирное соглашение будет труднодостижимым. При этом такая перспектива вызывает жесткое неприятие со стороны Польши и Прибалтики.
«Тем не менее реальность такова, что среди «коалиции желающих», поддерживающей Украину, все больше распространяется впечатление, что власти в Киеве должны будут пойти на крупные уступки, чтобы завершить конфликт», – указывает El País. Ключевым вопросом, по оценке авторов, остается объем гарантий безопасности, которые США готовы предложить в рамках возможного соглашения.
5 декабря WSJ сообщала, что лидеры ЕС предостерегли украинского лидера Владимира Зеленского от согласия на условия Москвы без твердых гарантий безопасности со стороны Вашингтона. По данным издания, европейцев настораживает темп, с которым США продвигают идею мирного соглашения, фактически оставляя ЕС в стороне.
2 декабря в Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, обсуждался американский план урегулирования и четыре дополнительных документа. Особое внимание, по его словам, было уделено территориальным вопросам, «без которых РФ не видит решения кризиса».