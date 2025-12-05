El País: Европа начинает негласно допускать необходимость уступок Киева

Издание отмечает, что в европейских столицах растет чувство бессилия относительно возможной роли ЕС в будущих переговорах. Наибольшие опасения вызывают гарантии безопасности и усиливающееся убеждение в том, что Киев может столкнуться с необходимостью серьезных уступок. Формально ни Брюссель, ни ключевые союзники Украины не говорят об этом публично, однако, по данным El País, такая позиция постепенно распространяется в экспертных и дипломатических кругах.